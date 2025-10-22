Жареные баклажаны – прекрасная возможность добавить оригинальности даже будничным трапезам. А если правильно подобрать рецепт, то они будут смаковать как грибы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смак".

Баклажаны всегда лучше вымачивать в подсоленной воде для удаления горечи. Она отсутствует в некоторых сортах или старых плодах, но лучше перестраховаться.

Как пожарить баклажаны как грибы?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 яйца;

– 1 лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 40 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

– зелень по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны моем, нарезаем кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 15 – 20 минут. Сливаем воду и обсушиваем овощ. Взбиваем яйца, смешиваем с баклажанами, накрываем пленкой и оставляем на час в холодильнике. Лук нарезаем кубиками, чеснок продавливаем через пресс, вместе обжариваем на сковороде. Добавляем баклажаны, уменьшаем огонь и готовим примерно 20 минут. В конце солим и перчим. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью.

А еще пригодиться может стать рецепт с ютуб-канала "Готовим по-домашнему".

Как пожарить баклажаны как грибы: видео

