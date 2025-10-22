Жареные баклажаны – прекрасная возможность добавить оригинальности даже будничным трапезам. А если правильно подобрать рецепт, то они будут смаковать как грибы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смак".

Обратите внимание!

Баклажаны всегда лучше вымачивать в подсоленной воде для удаления горечи. Она отсутствует в некоторых сортах или старых плодах, но лучше перестраховаться.

Как пожарить баклажаны как грибы?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 яйца;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 миллилитров растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны моем, нарезаем кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 15 – 20 минут. Сливаем воду и обсушиваем овощ.
  2. Взбиваем яйца, смешиваем с баклажанами, накрываем пленкой и оставляем на час в холодильнике.
  3. Лук нарезаем кубиками, чеснок продавливаем через пресс, вместе обжариваем на сковороде.
  4. Добавляем баклажаны, уменьшаем огонь и готовим примерно 20 минут. В конце солим и перчим.
  5. Готовое блюдо посыпаем измельченной зеленью.

А еще пригодиться может стать рецепт с ютуб-канала "Готовим по-домашнему".

Как пожарить баклажаны как грибы: видео

Что еще вкусного приготовить?