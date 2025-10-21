Работать поваром на станции Вернадского может быть интересно, но нужно быть готовым к некоторым вызовам, которые будут сопровождать обыденность. Как это – работать полярным поваром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Национального антарктического научного центра.

Какая жизнь у повара на станции "Вернадского"?

Получить эту работу могут только профессионалы, ведь нужно не только готовить, но и планировать меню и рацион. Работать нужно каждый день, кроме воскресенья, но есть возможность дольше поспать – члены команды готовят себе завтрак самостоятельно.

На обед повар должен подать суп, основное блюдо, гарнир, салат, узвар, на ужин – то же, но без супа.

Антарктида – это заповедник, поэтому готовить местных животных нельзя / Фото AntarcticCenter

Полярники могут полакомиться мороженым, а еще на станции немало шоколада. На Дни рождения повар выпекает торт, и изредка радует команду пиццей, бургерами и другими любимыми блюдами.

Фрукты, овощи и зелень привозят раз в год, поэтому обычно все хранится в замороженном или консервированном виде.

Что касается перекусов, то для команды есть несколько холодильников с едой, которую не съедают сразу, и другие продукты, поэтому каждый может поститься в удобное для себя время.

Вся техника на станции "Вернадского" работает от дизель-генератора, поэтому условия работы такие же, как на обычной кухне. Однако есть нюансы из-за хранения продуктов: например, желтки после размораживания становятся очень густыми, поэтому взбивать их приходится дольше.

Какая заготовка была бы полезной полярникам?