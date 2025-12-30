В результате вы получите румяную, сочную запеканку, которая придется по вкусу всем без исключения. Это бюджетное блюдо одинаково подойдет и к праздничному, и к будничному столу, информирует 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка".

Запеканка из картофеля и сала – пошаговый рецепт

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов несоленого замороженного сала;

– 1 килограмм сырого картофеля;

– 1 лук;

– 250 граммов ветчины;

– 2,5 грамма паприки;

– 5 граммов приправы для картофеля;

– 2,5 грамма сушеного чеснока;

– зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Приготовление:

Замороженное сало натрите на мелкой терке и переложите в большую миску. Картофель нарежьте небольшими кубиками, лук измельчите, ветчину также нарежьте кубиками. Добавьте в миску паприку, приправу для картофеля и сушеный чеснок. Все тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Переложите смесь в форму для запекания, разровняйте поверхность и накройте фольгой. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 50 минут. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Как составить меню на Новый год, чтобы праздновать, а не выживать?

Самый умный подход – заранее выбрать несколько блюд, которые можно приготовить за день или даже за два до праздников, советует Kukbuk. Тогда 31 декабря не придется стоять у плиты с утра до ночи.

На последний день стоит оставить только самые простые действия: что-то нарезать, красиво выложить и украсить. Без сложных процессов, спешки и страха что-то испортить в последнюю минуту празднование будет спокойным и по-настоящему приятным.

