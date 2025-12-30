У результаті ви отримаєте рум’яну, соковиту запіканку, яка смакує всім без винятку. Ця бюджетна страва однаково пасуватиме і до святкового, і до буденного столу, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Запіканка з картоплі та сала – покроковий рецепт

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів несолоного замороженого сала;

– 1 кілограм сирої картоплі;

– 1 цибуля;

– 250 грамів шинки;

– 2,5 грама паприки;

– 5 грамів приправи для картоплі;

– 2,5 грама сушеного часнику;

– зелень (кріп, петрушка) до смаку.

Приготування:

Заморожене сало натріть на дрібній тертці та перекладіть у велику миску. Картоплю наріжте невеликими кубиками, цибулю подрібніть, шинку також наріжте кубиками. Додайте до миски паприку, приправу для картоплі та сушений часник. Усе ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Перекладіть суміш у форму для запікання, розрівняйте поверхню та накрийте фольгою. Запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 50 хвилин. Перед подачею посипте страву свіжою зеленню.

Як скласти меню на Новий рік, щоб святкувати, а не виживати?

Найрозумніший підхід – заздалегідь обрати кілька страв, які можна приготувати за день або навіть за два до свят, радить Kukbuk. Тоді 31 грудня не доведеться стояти біля плити зранку до ночі.

На останній день варто залишити лише найпростіші дії: щось нарізати, красиво викласти та прикрасити. Без складних процесів, поспіху й страху щось зіпсувати в останню хвилину святкування буде спокійним і по-справжньому приємним.

