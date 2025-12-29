Качка чудова тим, що вам не доведеться докладати багато зусиль, а результат точно буде просто неперевершеним. Трішки додаткових інгредієнтів, ставимо мʼясо в духовку – і дім почне наповнюватися ароматом свята, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kwestia smaku.

Як смачно запекти качку?

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 качка;

– 1 столова ложка сушеного розмарину;

– 1 столова ложка сушеного майорану;

– сіль та перець до смаку;

– 1 столова ложка вершкового масла;

додатково:

– 3 печені яблука;

– сіль і перець;

– банка готової журавлини;

– 2 – 3 столові ложки малинового сиропу або варення.

Страва, яка подарує свято / Фото asianfood

Приготування:

Качку ретельно натріть сіллю, перцем і сушеними травами, після чого змастіть розтопленим вершковим маслом. За бажанням усередину тушки покладіть яблуко, розрізане на четвертинки й очищене від серцевини. Качку можна запікати одразу або дати їй промаринуватися в холодильнику 2 – 3 години чи навіть до доби. Перед приготуванням обов’язково залиште м’ясо при кімнатній температурі. Духовку розігрійте до 230 градусів. Викладіть качку грудкою донизу в жаростійку каструлю або форму для запікання та готуйте без кришки близько 30 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменште температуру до 180 градусів і запікайте ще приблизно 2 години, перевернувши качку в середині приготування. За 30 хвилин до готовності додайте до духовки яблука без серцевини, поклавши всередину кожного трохи малинового варення та, за бажанням, дрібку кориці. Готову качку дістаньте з форми, розріжте та за потреби полийте витопленим жиром. Качиний жир можна зберегти й використати для смаження картоплі або приготування інших страв. Подавайте качку з журавлиною, змішаною з соком або малиновим варенням.

Які є секрети запікання ідеальної качки?

Обовʼязково зробіть надрізи на шкірі, але так, щоб вони не доходили до мʼяса. Так жир буде витікати і утворить скоринку, але мʼясо залишиться ніжним й соковитим, радить Beszamel.

А ще не варто "набивати" качку рідкою начинкою. Так є високий ризик, що всередині мʼясо залишиться сирим.

