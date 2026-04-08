Особливо прикро, коли випічка вдалася на вигляд, добре піднялася, має гарний аромат, але вже наступного дня м’якуш стає ламким і сухуватим, інформує Десерти Олександри. Щоб паска залишалася м’якою, добре різалася і не сипалася крихтами, треба звернути увагу на кілька конкретних моментів.

Цікаво Домашня паска, яку готують поколіннями: автентичний рецепт на смальці перевірений роками

Які дієві методи, щоб паска не кришилася?

Щоб паска не кришилася навіть через кілька днів після випікання, варто звернути увагу не лише на рецепт, а насамперед на структуру тіста. Один із ключових моментів – добре сформований глютеновий каркас. Саме від нього залежить, чи буде м’якуш еластичним, вологим і таким, що тримає форму під час нарізання.

Для цього важливо обирати борошно з високим вмістом білка, адже воно краще працює у здобному тісті й дає ту саму міцну, але ніжну текстуру. Добре себе показує борошно з показником білка близько 15%.

Смачна паска / Фото unsplash

Ще одна важлива деталь – сухофрукти не варто вводити на початку замішування. Їх додають уже наприкінці, коли тісто практично готове і сформована потрібна структура. Якщо всипати родзинки чи цукати раніше, вони можуть порушити глютенову сітку, через що готова паска частіше кришиться. Саме тому сухофрукти краще акуратно вмішувати перед розкладанням тіста у форми.

На текстуру також впливає склад самої здоби. Коли в рецепті є жовтки, масло, трохи олії та сметана, паска довше залишається м’якою і не пересихає. Важливу роль відіграють і дріжджі – стабільний результат зазвичай дають якісні високотолерантні дріжджі, які добре працюють у важкому тісті з великою кількістю жиру та цукру. Окремо варто згадати глазур.

Якщо хочеться, щоб верхівка не тріскалася і не обсипалася під ножем, добре працює білкова глазур на желатині. Вона залишається м’якою, легко ріжеться, не твердіє до ламкості й акуратно тримається на пасці. У підсумку головний секрет простий – сильне борошно, правильно вимішане тісто, сухофрукти в кінці замісу і вдало підібрані інгредієнти для здоби. Саме це допомагає отримати паску, яка навіть за тиждень залишається ароматною, м’якою і добре ріжеться без крихт.

Як обрати рецепт перевірений роками?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів живих дріжджів;

– 8 жовтків;

– 150 – 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 750 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– 150 грамів м’якого вершкового масла;

– 150 грамів родзинок і журавлини;

– 3 – 5 штук мигдалю;

– олія для змащування форм;

– глазур для оздоблення.

Ця паска точно вийде ідеальною: дивіться відео

Приготування:

У миску влийте тепле молоко, додайте 1 столову ложку цукру та живі дріжджі. Усе добре перемішайте, накрийте й залиште на 10 – 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Тим часом до жовтків додайте цукор і ванільний цукор, після чого збийте масу так, щоб жовтки трохи посвітліли. У глибоку миску просійте борошно, зробіть у ньому невелике заглиблення й влийте дріжджову суміш. Туди ж додайте сіль і збиті жовтки з цукром, перемішайте, а потім введіть розтоплене вершкове масло. Тісто добре вимішуйте приблизно 7 – 10 хвилин. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та рушником і поставте в тепле місце на 1 годину. Окремо залийте родзинки й журавлину гарячою водою, а потім обсушіть. Коли тісто добре підійде, трохи обімніть його, додайте родзинки, журавлину та натертий мигдаль. Ще раз добре вимісіть. Руки злегка змочіть в олії й розкладіть тісто у форми, попередньо змащені олією, заповнюючи їх на 1/3. Накрийте й залиште ще на 20 – 30 хвилин. Випікайте паски в розігрітій до 170 – 180 градусів у духовці приблизно 40 – 50 хвилин. Готову випічку охолодіть, змастіть глазур’ю та прикрасьте.

Що ще смачного приготувати?