Старі паски побудовані на простих, але точних речах – живі дріжджі, жовтки, тепле молоко, трохи сметани, масло і навіть смалець, який колись у великодній випічці використовували значно частіше, ніж тепер, пише Uliana. Саме завдяки цьому тісто має іншу структуру – щільнішу, вологішу і стійку до черствіння.

Як приготувати автентичну паску?

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 30 грамів живих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 330 мілілітрів теплого молока;

– 700 грамів борошна;

– 4 жовтки;

– 10 грамів солі;

– 50 грамів сметани;

– 75 грамів вершкового масла;

– 35 грамів смальцю або вершкового масла;

– 1 жовток для змащування.

Приготування:

Для опари з’єднайте дріжджі, тепле молоко, цукор і 2 столові ложки борошна із загальної кількості. Залиште масу на 20 – 30 хвилин за кімнатної температури, приблизно 22 градуси. Готову опару змішайте з борошном і почніть вимішувати. Потім додайте жовтки та сметану й знову добре вимішайте. Наприкінці введіть вершкове масло, смалець і сіль. Якщо смальцю немає, замість нього використайте вершкове масло. Тісто вимішуйте на найнижчій швидкості тістоміса. Після цього залиште його підходити приблизно на 40 хвилин, далі зробіть обминку й знову дайте підійти ще близько 40 хвилин. Потім сформуйте паски, залиште їх на розстоювання на 30 – 40 хвилин і, за бажанням, змастіть жовтком. Випікайте у розігрітій духовці за температури 165 градусів приблизно 40 хвилин, орієнтуючись також на особливості своєї духовки.

Чому для дріжджів потрібне тепле молоко?

Тепле молоко для дріжджового тіста потрібне тому, що саме в такій температурі дріжджі починають активно працювати, Ukr.media. Вони швидше розчиняються, рівномірно запускають бродіння і допомагають тісту добре піднятися.

Якщо молоко буде холодним, дріжджі діятимуть повільно, а тісто може довго залишатися щільним і важким. Водночас перегріте молоко дає протилежний результат – при високій температурі дріжджі втрачають активність. Тому найкращий варіант – молоко, яке просто тепле на дотик, приблизно 35 – 38 градусів. Саме така температура вважається оптимальною для дріжджового тіста, особливо якщо йдеться про здобну випічку, де багато яєць, масла і цукру.

