Якщо ви ще не обрали салату, який готуватимете на Великдень – сміливо робить знаменитий "Великодній вінок". Єдине, про що доведеться потурбуватися – велика порція, адже він зникає зі столу просто на очах, розповідає портал Honest catch.

Читайте також Цю шинку на Великдень не купуйте: "тривожні дзвіночки", про які варто знати

Як зробити салат "Великодній вінок"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів копченого лосося;

– 4 невеликі огірки;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиски;

– 3 авокадо;

– трохи оливкової олії;

– 100 г крем-сиру;

– сік і цедра одного лимона;

– мікрогрін для прикраси.

За бажанням список інгредієнтів можна змінити на власний смак, головне – форма подачі / Скриншот з відео "Домашня кухня"

Приготування:

Зніміть з огірків шкірку, наріжте їх тонкими довгими слайсами та скрутіть у компактні охайні рулетики. Фенхель подрібніть ножем і заздалегідь замаринуйте у суміші оливкової олії, дрібки солі та свіжого лимонного соку, щоб він став м'якшим. Редиску нашинкуйте майже прозорими кружальцями. Стигле авокадо звільніть від шкірки й кісточки, після чого ретельно розімніть м'якуш виделкою до стану однорідного пюре. Додайте до маси м'який крем-сир, дрібку лимонної цедри, сік цитруса, сіль та мелений перець. Викладіть отриманий крем на велику тарілку у формі святкового вінка. Поверх мусу гарно розподіліть маринований фенхель, скибочки копченого лосося, редиску та огіркові рулетики. Для завершеного вигляду прикрасьте закуску свіжим мікрогріном.

Як вибрати стигле авокадо?

При виборі авокадо насамперед звертайте увагу на його колір та податливість при натисканні. Стиглий плід зазвичай має темну, майже чорно-зелену шкірку (для сорту Хаас) або насичено-зелену без світлих плям, розповідає Onet.

Обережно стисніть авокадо в долоні: воно має бути пружним, але м'яким, як зефір. Якщо після натискання залишається глибока вм’ятина, то плід перезрів, а якщо він твердий, як камінь – йому потрібно ще кілька днів полежати при кімнатній температурі.

Зазирніть під плодоніжку (хвостик) авокадо. Якщо місце під нею має світло-жовтий або ніжно-зелений колір, то у ваших руках ідеально стиглий фрукт без ознак гниття всередині. Коричневий або темний колір під хвостиком свідчить про те, що м'якуш уже почав псуватися.

Що смачного приготувати?