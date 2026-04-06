Напередодні Великодніх свят попит на м’ясні делікатеси традиційно зростає, проте привабливий вигляд шинки на вітрині не завжди гарантує її безпечність для здоров’я. На що варто звертати увагу при виборі мʼяса – розповідає "РБК-Україна".

Як вибрати шинку на Великдень?

Насамперед варто звернути увагу на текстуру. Якщо поверхня шинки здається не просто вологою, а слизькою, липкою або "мильною»" це свідчить про активне розмноження бактерій та розпад білків. Важливим індикатором є і колір – якісний виріб має бути рівномірного рожево-червоного відтінку, тоді як поява сірих чи зеленуватих тонів, а також темних плям сигналізує про процеси окиснення.

Ідеальне доповнення святкового столу / Фото allrecipes.com

Свіжа шинка повинна мати ледь відчутний приємний м’ясний аромат, тож будь-які кислі, аміачні чи прогірклі нотки є критичним приводом для відмови від покупки. Наявність навіть крихітного острівця плісняви будь-якого кольору робить продукт небезпечним через ризик отруєння токсинами, які проникають глибоко в структуру м’яса.

Щоб уникнути небезпеки, фахівці радять оминати стихійні ринки, де відсутній температурний контроль, та сумнівні кіоски без чіткого маркування дати пакування. Особливу пильність варто проявляти під час надто дешевих акцій, оскільки низька ціна часто є спробою швидко реалізувати товар із критичним терміном зберігання.

Мʼясо у великодньому кошику

Традиційна домашня ковбаса, шинка та буженина є невід'ємними символами великоднього кошика, що уособлюють достаток і радість після тривалого посту. Найчастіше для освячення обирають ароматні запечені або копчені вироби зі свинини з натуральними спеціями, як-от часник, паприка чи духмяні трави, які не лише підсилюють смак м'яса, а й створюють неповторний святковий аромат, розповідає Ukrfarmer.

Окрім класичної ковбаси, господині часто кладуть до кошика ніжну домашню буженину, копчений балик або соковиті м'ясні рулети, які після повернення з церкви стають основою святкової нарізки, ідеально поєднуючись із гострим хроном, писанками та свіжоспеченим хлібом.

