Накануне Пасхальных праздников спрос на мясные деликатесы традиционно растет, однако привлекательный вид ветчины на витрине не всегда гарантирует ее безопасность для здоровья. На что стоит обращать внимание при выборе мяса – рассказывает "РБК-Украина".

Как выбрать ветчину на Пасху?

Прежде всего стоит обратить внимание на текстуру. Если поверхность ветчины кажется не просто влажной, а скользкой, липкой или "мыльной" это свидетельствует об активном размножении бактерий и распаде белков. Важным индикатором является и цвет – качественное изделие должно быть равномерного розово-красного оттенка, тогда как появление серых или зеленоватых тонов, а также темных пятен сигнализирует о процессах окисления.

Идеальное дополнение праздничного стола / Фото allrecipes.com

Свежая ветчина должна иметь едва ощутимый приятный мясной аромат, поэтому любые кислые, аммиачные или прогорклые нотки являются критическим поводом для отказа от покупки. Наличие даже крошечного островка плесени любого цвета делает продукт опасным из-за риска отравления токсинами, которые проникают глубоко в структуру мяса.

Чтобы избежать опасности, специалисты советуют обходить стихийные рынки, где отсутствует температурный контроль, и сомнительные киоски без четкой маркировки даты упаковки. Особую бдительность следует проявлять во время слишком дешевых акций, поскольку низкая цена часто является попыткой быстро реализовать товар с критическим сроком хранения.

Мясо в пасхальной корзине

Традиционная домашняя колбаса, ветчина и буженина являются неотъемлемыми символами пасхальной корзины, олицетворяющие достаток и радость после длительного поста. Чаще всего для освящения выбирают ароматные запеченные или копченые изделия из свинины с натуральными специями, например чеснок, паприка или душистые травы, которые не только усиливают вкус мяса, но и создают неповторимый праздничный аромат, рассказывает Ukrfarmer.

Кроме классической колбасы, хозяйки часто кладут в корзину нежную домашнюю буженину, копченый балык или сочные мясные рулеты, которые после возвращения из церкви становятся основой праздничной нарезки, идеально сочетаясь с острым хреном, писанками и свежеиспеченным хлебом.

