Пасха, или Светлое Христово Воскресение, является центральным событием всего литургического года и древнейшим христианским торжеством. Чтобы подготовка к освящению прошла согласно канонам, важно заранее выяснить, какие продукты являются нежелательными в праздничной корзине, рассказывает "Суспильне".

Какие продукты не стоит класть в пасхальную корзину?

Традиционно в церковь не разрешается приносить любой крепкий алкоголь. Хотя в отдельных приходах отношение к кагору может быть более лояльным, стоит уточнить этот вопрос непосредственно у вашего священника.

Также под строгим запретом находится кровянка. Категорически запрещено класть в корзину материальные ценности: ключи от дома или авто, денежные купюры, кошельки и ювелирные изделия.

Важно придерживаться извечных традиций

Кроме того, во многих храмах не одобряют наличие ножей или большого количества фруктов, поскольку освящение должно касаться прежде всего продуктов, употребление которых было ограничено во время поста.

Содержимое пасхальной корзины

Главным украшением пасхальной корзины является кулич, который воплощает тело Христово и торжество жизни, а рядом с ним обязательно кладут писанки или крашанки как символ Гроба Господня, в котором скрыто вечное бытие, рассказывает "Терен".

Традиционный праздничный набор также содержит молочные изделия, в частности домашний сыр, масло или нежную творожную паску, и разнообразные мясные блюда, например запеченную буженину, домашнюю колбасу, копчености и сало.

Последним важным элементом является корень хрена, символизирующий несокрушимую силу человеческого духа и выносливость перед испытаниями.

Какие блюда стоит принять во внимание?