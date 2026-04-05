Великдень, або Світле Христове Воскресіння, є центральною подією всього літургійного року та найдавнішим християнським торжеством. Щоб підготовка до освячення пройшла згідно з канонами, важливо заздалегідь з'ясувати, які продукти є небажаними у святковому кошику, розповідає "Суспільне".

Які продукти не варто класти у великодній кошик?

Традиційно до церкви не дозволяється приносити будь-який міцний алкоголь. Хоча в окремих парафіях ставлення до кагору може бути лояльнішим, варто уточнити це питання безпосередньо у вашого священника.

Також під суворою забороною перебуває кров'янка. Категорично заборонено класти до кошика матеріальні цінності: ключі від оселі чи авто, грошові купюри, гаманці та ювелірні вироби.

Важливо дотримуватися одвічних традицій

Окрім того, у багатьох храмах не схвалюють наявність ножів або великої кількості фруктів, оскільки освячення має стосуватися насамперед продуктів, вживання яких було обмежене під час посту.

Вміст великоднього кошика

Головною окрасою великоднього кошика є паска, яка втілює тіло Христове та торжество життя, а поруч із нею обов'язково кладуть писанки чи крашанки як символ Гробу Господнього, у якому приховане вічне буття, розповідає "Терен".

Традиційний святковий набір також містить молочні вироби, зокрема домашній сир, масло або ніжну сирну паску, та різноманітні м’ясні страви, як-от запечену буженину, домашню ковбасу, копченості та сало.

Останнім важливим елементом є корінь хрону, що символізує незламну силу людського духу та витривалість перед випробуваннями.

Які страви варто взяти до уваги?