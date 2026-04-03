Крабові палички – це універсальний інгредієнт, який стане чудовою основою для салату. Потрібно додати лише кілька смакових відтінків, щоб виглядав яскраво та святково, розповідає інстаграм polli_cooking.
Читайте також До шашлику чи риби кращого салату не знайдете: "Дачний" варіант, який завжди зʼїдають до крихти
Як приготувати салат з крабовими паличками?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– листя салату;
– консервована кукурудза;
– крабові палички яйця;
– огірок;
заправка:
– білий йогурт;
– американська гірчиця;
– сіль.
Робимо салат, який подарує святковий настрій: відео
Приготування:
- Порвіть руками листя свіжого салату на невеликі шматочки, це збереже його соковитість та структуру краще, ніж нарізання ножем.
- Після цього наріжте крабові палички, відварені яйця та свіжі огірки акуратними однаковими кубиками.
- З’єднайте всі підготовлені компоненти у глибокій мисці.
- Додайте обраний соус до овочів та морепродуктів і ретельно все перемішайте, щоб заправка рівномірно вкрила кожен шматочок.
Як купувати якісні крабові палички?
Спочатку добре вивчіть склад продукту, першим інгредієнтом обов’язково має бути зазначений сурімі (рибний фарш). Якщо в переліку на першому місці стоїть крохмаль або соя, такий продукт не матиме ні потрібного смаку, ні поживної цінності, розповідає портал Сzytaj sklad.
Також обирайте паички, які пофарбовані лише з однлого боку в ніжно-рожевий або оранжевий колір. Занадто інтенсивне червоне забарвлення всієї поверхні свідчить про надлишок штучних барвників.