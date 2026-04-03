Крабові палички – це універсальний інгредієнт, який стане чудовою основою для салату. Потрібно додати лише кілька смакових відтінків, щоб виглядав яскраво та святково, розповідає інстаграм polli_cooking.

Як приготувати салат з крабовими паличками?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– листя салату;

– консервована кукурудза;

– крабові палички яйця;

– огірок;

заправка:

– білий йогурт;

– американська гірчиця;

– сіль.

Робимо салат, який подарує святковий настрій: відео

Приготування:

Порвіть руками листя свіжого салату на невеликі шматочки, це збереже його соковитість та структуру краще, ніж нарізання ножем. Після цього наріжте крабові палички, відварені яйця та свіжі огірки акуратними однаковими кубиками. З’єднайте всі підготовлені компоненти у глибокій мисці. Додайте обраний соус до овочів та морепродуктів і ретельно все перемішайте, щоб заправка рівномірно вкрила кожен шматочок.

Як купувати якісні крабові палички?

Спочатку добре вивчіть склад продукту, першим інгредієнтом обов’язково має бути зазначений сурімі (рибний фарш). Якщо в переліку на першому місці стоїть крохмаль або соя, такий продукт не матиме ні потрібного смаку, ні поживної цінності, розповідає портал Сzytaj sklad.

Також обирайте паички, які пофарбовані лише з однлого боку в ніжно-рожевий або оранжевий колір. Занадто інтенсивне червоне забарвлення всієї поверхні свідчить про надлишок штучних барвників.

