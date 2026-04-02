Редиска – це саме та краплинка терпкості та свіжості, яка доведе вашу трапезу до ідеалу. Додаємо кілька простих інгредієнтів, і отримуємо салат, який подарує чудовий смак, а особливо, коли йдеться про відпочинок на природі, розповідає портал "Господинька".

Як зробити "Дачний" салат?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пучок редиски;

– 2 огірки;

– пучок зеленої цибулі;

– пучок кропу;

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Поєднання, яке обожнюють усі / Фото "Господинька"

Приготування:

Редиску чистимо та нарізаємо півкільцями. Так само нарізаємо огірки. Дрібно насікаємо зелень. Викладаємо усі інгредієнти в одну миску, додаємо сметану та добре перемішуємо. Солимо, перчимо та ще раз гарно перемішуємо.

Яку сметану обирати для салату?

Для заправки свіжих овочевих салатів найкраще обирати сметану з помірною жирністю, від 15% до 20%. Така консистенція є ідеальною, адже вона достатньо густа, щоб рівномірно обволікати інгредієнти, але не занадто "важка", щоб перебити природний смак овочів, підказує Onet.

Якщо ви віддаєте перевагу більш легким стравам, можна взяти сметану з жирністю 10%. Але у цьому випадку треба зважати на те, що вона швидше "стікає" на дно тарілки під впливом солі та овочевого соку, перетворюючи заправку на рідку підливу, тому краще одразу зʼїсти всю порцію салату.

