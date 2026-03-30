Святковий пляцок з виразним смаком, у якому є і ніжність, і приємна кислинка, що не дає йому загубитися серед інших солодощів. Це той випадок, коли ваш десерт потім нахвалюють місяцями, розповідає TikTok "Смачно по-домашньому".
Як спекти лимонний пляцок?
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 10 яєць;
– 300 грамів цукру;
– 350 грамів борошна;
– 18 грамів розпушувача;
– 100 мілілітрів олії;
– 3 лимони;
– 150 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води;
– 4 яйця;
– 500 мілілітрів вершків жирністю 33 %;
– 50 грамів цукрової пудри;
– сметана жирністю 20 % або сир маскарпоне;
– кокосова стружка для посипки.
Приготування:
- Білки збийте з цукром до стійких піків, а тоді по одному додавайте жовтки й продовжуйте збивати вже на низьких обертах.
- Борошно просійте разом із розпушувачем і обережно вмішайте лопаткою рухами знизу догори. Наприкінці влийте олію, ще раз акуратно перемішайте масу та поділіть її на 4 однакові частини.
- Коржі випікайте за температури 180 градусів 10 – 15 хвилин.
- Лимони почистьте, перебийте в блендері, перелийте масу в каструлю й варіть разом із цукром та водою. Потім процідіть через сито й залиште охолоджуватися.
- Далі додайте яйця та знову поставте на вогонь, щоб маса загусла.
- Окремо збийте холодні вершки з цукровою пудрою, після цього додайте сметану.
- Коржі перемажте спочатку лимонним курдом, потім кремом і зберіть пляцок.
- Зверху посипте кокосовою стружкою.
Чим замінити цукор у випічці?
Коли в рецепті торта зменшують або повністю замінюють цукор, важливо не втратити одразу кілька речей – солодкість, правильну вологість і потрібну консистенцію тіста, розповідає Кingart hurbaking.
Саме тому заміна має бути продуманою, адже кожен інгредієнт по-різному впливає на кінцевий результат. Як натуральну альтернативу часто використовують мед, кленовий сироп або фруктове пюре – яблучне чи бананове. Такі компоненти не лише додають солодкий смак, а й допомагають зберегти м’якість випічки.
Якщо замість цукру додаєте сироп, кількість іншої рідини в рецепті варто зменшити приблизно на чверть склянки на кожну склянку такого підсолоджувача. Серед сухих варіантів добре працює кокосовий цукор – його зазвичай беруть у пропорції 1:1.
Також використовують суміші еритритолу з фруктом монк, однак у такому випадку текстура коржів може стати трохи сухішою, а після смаку інколи з’являється характерне "прохолодне" відчуття.