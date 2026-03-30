Паска – це особлива святкова випічка, в якій кожна дрібниця повинна бути ідеальною. Навіть якщо ви маєте родинний рецепт, спробуйте перепис від порталу "Господинька", з яким точно не виникне турбот.
До теми Глазур для паски лише з 1 інгредієнта: вона не липне та не тріскає
Як приготувати пухку паску?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 15 грамів сухих дріжджів;
– 200 грамів цукру;
– 3 яйця + 2 жовтки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 100 грамів топленого вершкового масла;
– 2 столові ложки горілки;
– 900 грамів борошна + 100 грамів на заміс;
– 150 грамів родзинок;
– 50 грамів цукатів;
– цедра 1 лимона;
– 60 мілілітрів олії.
Ця паска завжди вдається / Фото "Господинька"
Приготування:
- Молоко трішки підігріваємо, додаємо трішки цукру, борошна та дріжджі. Має вийти тісто як на оладки. Накриваємо плівкою та залишаємо на 5 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
- Додаємо решту інгредієнтів, замішуємо тісто та залишаємо на 1 – 1,5 години.
- Родзинки попередньо відпарюємо, щоб були мʼякими.
- Додаємо усі додатки в тісто, ще раз замішуємо та залишаємо, поки воно не збільшиться вдвічі.
- Викладаємо тісто у форми, накриваємо рушником та залишаємо на годину.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Яка головна помилка у приготуванні паски?
Головною помилкою, яка може зіпсувати навіть найдорожчий рецепт, є використання занадто гарячих інгредієнтів, особливо молока та вершкового масла. Якщо температура рідини перевищує 40 – 45 градусів, дріжджі просто гинуть, і тісто не підніметься, перетворюючись на щільну й глевку масу, розповідає "РБК-Україна".
Багато хто поспішає і вливає розтоплене гаряче масло прямо з плити, що є фатальним для "живої" структури святкової випічки. Поспішати не варто і тому, що тісто для паски дуже багате на жири та цукор (здобне), тому воно важке і потребує набагато більше часу для підйому, ніж звичайний хліб.
Які рецепти варто спробувати?
Закуски з ікрою доповнять свято, але важливо обирати якісний продукт.
А ще у пригоді стане дуже ніжний "сільський" чизкейк.