Паска – це особлива святкова випічка, в якій кожна дрібниця повинна бути ідеальною. Навіть якщо ви маєте родинний рецепт, спробуйте перепис від порталу "Господинька", з яким точно не виникне турбот.

Як приготувати пухку паску?

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 15 грамів сухих дріжджів;

– 200 грамів цукру;

– 3 яйця + 2 жовтки;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 100 грамів топленого вершкового масла;

– 2 столові ложки горілки;

– 900 грамів борошна + 100 грамів на заміс;

– 150 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– цедра 1 лимона;

– 60 мілілітрів олії.

Ця паска завжди вдається / Фото "Господинька"

Приготування:

Молоко трішки підігріваємо, додаємо трішки цукру, борошна та дріжджі. Має вийти тісто як на оладки. Накриваємо плівкою та залишаємо на 5 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Додаємо решту інгредієнтів, замішуємо тісто та залишаємо на 1 – 1,5 години. Родзинки попередньо відпарюємо, щоб були мʼякими. Додаємо усі додатки в тісто, ще раз замішуємо та залишаємо, поки воно не збільшиться вдвічі. Викладаємо тісто у форми, накриваємо рушником та залишаємо на годину. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Яка головна помилка у приготуванні паски?

Головною помилкою, яка може зіпсувати навіть найдорожчий рецепт, є використання занадто гарячих інгредієнтів, особливо молока та вершкового масла. Якщо температура рідини перевищує 40 – 45 градусів, дріжджі просто гинуть, і тісто не підніметься, перетворюючись на щільну й глевку масу, розповідає "РБК-Україна".

Багато хто поспішає і вливає розтоплене гаряче масло прямо з плити, що є фатальним для "живої" структури святкової випічки. Поспішати не варто і тому, що тісто для паски дуже багате на жири та цукор (здобне), тому воно важке і потребує набагато більше часу для підйому, ніж звичайний хліб.

