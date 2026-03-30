Пасха – это особая праздничная выпечка, в которой каждая мелочь должна быть идеальной. Даже если вы имеете семейный рецепт, попробуйте перепись от портала "Господинька", с которым точно не возникнет забот.

Как приготовить воздушный кулич?

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 15 граммов сухих дрожжей;

– 200 граммов сахара;

– 3 яйца + 2 желтка;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 100 граммов топленого сливочного масла;

– 2 столовые ложки водки;

– 900 граммов муки + 100 граммов на замес;

– 150 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– цедра 1 лимона;

– 60 миллилитров растительного масла.

Этот кулич всегда удается / Фото "Господинька"

Приготовление:

Молоко немного подогреваем, добавляем немного сахара, муки и дрожжи. Должно получиться тесто как на оладьи. Накрываем пленкой и оставляем на 5 минут, чтобы дрожжи активизировались. Добавляем остальные ингредиенты, замешиваем тесто и оставляем на 1 – 1,5 часа. Изюм предварительно отпариваем, чтобы был мягким. Добавляем все добавки в тесто, еще раз замешиваем и оставляем, пока оно не увеличится вдвое. Выкладываем тесто в формы, накрываем полотенцем и оставляем на час. Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.

Какая главная ошибка в приготовлении кулича?

Главной ошибкой, которая может испортить даже самый дорогой рецепт, является использование слишком горячих ингредиентов, особенно молока и сливочного масла. Если температура жидкости превышает 40 – 45 градусов, дрожжи просто погибают, и тесто не поднимется, превращаясь в плотную и глевкую массу, рассказывает "РБК-Украина".

Многие спешат и вливают растопленное горячее масло прямо с плиты, что является фатальным для "живой" структуры праздничной выпечки. Спешить не стоит и потому, что тесто для пасхи очень богатое на жиры и сахар (сдобное), поэтому оно тяжелое и требует гораздо больше времени для подъема, чем обычный хлеб.

