Стоит смотреть не только на этикетку, но и на сам продукт. Некоторые признаки можно заметить еще до покупки, если внимательно присмотреться к банке об этом сообщает шеф-повар Александр Огородник.

Как проверить, настоящая ли икра?

Самый простой способ – использовать кипяток. Для этого достаточно налить горячую воду в небольшую миску и положить туда несколько икринок. Если продукт натуральный, белок начнет сворачиваться, вода станет мутнее, а сами икринки не растворятся. Еще один важный признак – поведение икринки при нажатии.

Как проверить качество икры: видео

Натуральная легко лопается, тогда как имитированная чаще имеет упругую, почти гелевую структуру и ведет себя иначе. Отдельно проверяют икру теплом. Если поднести ее к пламени, натуральный продукт быстро реагирует – икринки начинают меняться, будто готовятся, и могут лопаться. Именно такая реакция связана с природным белком, который есть в натуральной икре и ведет себя иначе, чем искусственные компоненты.

Кроме того, хорошая икра обычно имеет равномерный вид – икринки целые, примерно одинакового размера, без слипания и без чрезмерной мутности в упаковке, с естественным блеском и четкой формой.

На что обратить внимание магазине при выборе икры?

Прежде всего лучше выбирать икру в прозрачной банке, пишет РБК-Украина. Так можно сразу увидеть, что внутри, оценить цвет, плотность и общий вид продукта. Важно, чтобы в банке не было лишней жидкости. Если икра буквально плавает в воде, это уже повод насторожиться, ведь покупатель платит именно за продукт, а не за лишнюю влагу.

Отдельно стоит смотреть на цену. Слишком дешевый продукт часто свидетельствует о другом составе или использовании заменителей, хотя сама по себе высокая цена еще не гарантирует качества.

Что вкусного приготовить?