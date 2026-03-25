Картофель и фарш всегда создают идеальное сочетание, ведь обеспечивают высокий уровень сытности и превосходный вкус. Цеппелины – позволяет насладиться этим дуэтом, не тратя много усилий, рассказывает портал "Господинька".
Читайте также Нежнее праздничного торта не сделаете: делаем "Маркизу", которая покоряет с маленького кусочка
Как приготовить цеппелины?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
картофельное тесто:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 яйца;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу;
– 400 граммов муки;
начинка:
– 600 граммов фарша;
– 1 лук;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Ваши родные будут в восторге / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сначала беремся за начинку. Лук нарезаем кубиками и обжариваем, затем добавляем фарш, солим, перчим и жарим до готовности.
- Картофель варим, делаем пюре, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто.
- Делим тесто на небольшие шарики, из которых делаем лепешки.
- Выкладываем начинку и защипываем как пирожки.
- Варим в хорошо подсоленной воде 6 – 7 минут, пока не всплывут.
- Подавать лучше всего с зеленью, жареным луком и любимым соусом.
Как выбрать качественный фарш?
Чтобы выбрать качественный фарш, прежде всего смотрите на его цвет и текстуру. Свежая говядина должна быть ярко-красной, а свинина – розовой, подсказывает Kobieta.
Избегайте мяса с серыми пятнами или слишком мелким помолом, похожим на пасту, ведь так часто маскируют жир и хрящи. Также обратите внимание на запах и влагу. Свежий продукт пахнет нейтрально, без кислинки или резких ноток.
В лотке не должно быть много мутной жидкости – это признак того, что фарш был заморожен или в него добавили воду для веса. Для сочности блюд выбирайте фарш, где примерно 20% жира.
Что вкусного приготовить?
Обязательно сохраните рецепт "Львовской" паски от Дарьи Цвек.
А еще попробуйте весеннюю намазку, которая станет вашим любимым перекусом.