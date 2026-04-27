В приготовлении чебуреков обычно больше всего времени и усилий отнимает тесто. Но можно немного схитрить и использовать лаваш – результат будет так же впечатляющим, рассказывает TikTok Culinary Maker.
Как приготовить ленивые чебуреки?
- Время: 20 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 10 круглых лавашей;
– 450 граммов фарша;
– 1 лук;
– 100 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу;
– яйцо.
Как сделать ленивые чебуреки: смотрите видео
Приготовление:
- Измельчите лук с помощью блендера или ножа и тщательно соедините его с мясным фаршем.
- Приправьте массу солью, перцем и влейте немного воды для сочности.
- Равномерно распределите начинку по листу лаваша (целому или разрезанному пополам), смажьте края взбитым яйцом для надежной фиксации и плотно сверните.
- Обжаривайте заготовки на разогретом масле на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
На что обращать внимание при выборе фарша?
Сначала оцените его цвет и аромат. Свежая говядина должна быть ярко-красной, а свинина – розовой. Избегайте продукта с сероватым или зеленоватым оттенком, потому что это сигнал о том, что мясо залежалось, рассказывает WP Kuchnia.
Запах должен быть нейтральным, мясным, без кислых ноток или резкого аромата специй, которыми часто пытаются скрыть несвежесть. Также обратите внимание на текстуру и наличие жидкости в лотке. Качественный фарш выглядит рассыпчатым, с четкими "нитями" от мясорубки, а не однородной пастой.
