В приготовлении чебуреков обычно больше всего времени и усилий отнимает тесто. Но можно немного схитрить и использовать лаваш – результат будет так же впечатляющим, рассказывает TikTok Culinary Maker.

Как приготовить ленивые чебуреки?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 10 круглых лавашей;

– 450 граммов фарша;

– 1 лук;

– 100 миллилитров воды;

– соль и перец по вкусу;

– яйцо.

Как сделать ленивые чебуреки: смотрите видео

Приготовление:

Измельчите лук с помощью блендера или ножа и тщательно соедините его с мясным фаршем. Приправьте массу солью, перцем и влейте немного воды для сочности. Равномерно распределите начинку по листу лаваша (целому или разрезанному пополам), смажьте края взбитым яйцом для надежной фиксации и плотно сверните. Обжаривайте заготовки на разогретом масле на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

На что обращать внимание при выборе фарша?

Сначала оцените его цвет и аромат. Свежая говядина должна быть ярко-красной, а свинина – розовой. Избегайте продукта с сероватым или зеленоватым оттенком, потому что это сигнал о том, что мясо залежалось, рассказывает WP Kuchnia.

Запах должен быть нейтральным, мясным, без кислых ноток или резкого аромата специй, которыми часто пытаются скрыть несвежесть. Также обратите внимание на текстуру и наличие жидкости в лотке. Качественный фарш выглядит рассыпчатым, с четкими "нитями" от мясорубки, а не однородной пастой.

