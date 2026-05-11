Варка – это не просто финальный этап приготовления, но и возможность добавить блюду новых акцентов. Достаточно нескольких мелочей, чтобы пельмени были просто великолепны на вкус.

Что добавить в воду прежде чем бросать пельмени?

Многие подсаливают воду для пельменей автоматически – и на этом все, сообщает Мojegotowanie. Но вкус можно сделать интереснее еще на этапе варки. Опытные хозяйки советуют добавлять в воду не только соль, но и несколько простых ингредиентов, которые делают тесто менее липким, а сами пельмени – ароматнее и аппетитнее. Один из самых распространенных трюков – лавровый лист и несколько горошин черного перца. Во время кипения они отдают воде легкий аромат, который потом чувствуется и в тесте, и в начинке.

Блюдо, которое обожают все

Особенно хорошо это работает с мясными пельменями или варениками с картофелем. Некоторые также добавляют маленькую луковицу или зубчик чеснока – не для резкого вкуса, а для более мягкого и насыщенного бульона. Еще одна мелочь, о которой часто забывают, – ложка масла в воду. Именно этот старый кухонный прием помогает пельменям меньше слипаться после варки, особенно если их много или они домашние и имеют более нежное тесто.

Важно также не бросать их в едва теплую воду: кастрюля должна хорошо кипеть, и только тогда можно опускать пельмени партиями. Не менее важное правило – не переваривать. Когда пельмени всплыли, это еще не значит, что их надо держать в воде очень долго. Слишком длительная варка делает тесто тяжелым и мягким, а края могут начать расклеиваться. Именно поэтому многие хозяйки после закипания варят их еще несколько минут и сразу вынимают шумовкой.

Есть и еще один простой секрет: после варки пельмени лучше не оставлять в горячей воде. Их сразу перекладывают в миску и добавляют кусочек сливочного масла. Оно не только улучшает вкус, но и помогает тесту не склеиваться между собой. Казалось бы, мелочи – но именно такие кухонные привычки часто и делают домашние пельмени значительно вкуснее.

Сколько времени варить пельмени?

Пельмени варят в большом количестве кипящей подсоленной воды. Их опускают в кастрюлю небольшими порциями и сразу осторожно перемешивают, чтобы тесто не прилипло ко дну. Замороженные пельмени перед варкой не размораживают – их кладут в воду прямо из морозилки. В рецептах советуют варить их до всплытия, а потом еще несколько минут, чтобы начинка внутри успела полностью приготовиться.

Среднее время для замороженных пельменей – примерно 8–10 минут от момента закладывания в воду. Обычно они всплывают через несколько минут, но это еще не значит, что их уже можно вынимать. После всплытия им нужно еще ориентировочно 3 – 5 минут.

Учтите температуру пельменей на момент бросания в воду. Если они замороженные, вам понадобится 10 – 12 минут, если свежеслепленные или уже размороженные, они приготовятся за 8 – 10 минут,

– отмечает Евгений Клопотенко.

Домашние свежие пельмени варятся быстрее, потому что тесто не замороженное. Для них часто хватает 5 – 7 минут в целом или 2–3 минуты после всплытия. Но ориентироваться только на секундомер не стоит: размер пельменей, толщина теста и количество начинки тоже имеют значение. Если пельмени большие, лучше дать им еще минуту, чем снять рано. Вода должна кипеть спокойно, а не бурлить так, чтобы пельмени бились о стенки кастрюли. Из-за слишком сильного кипения тесто может разорваться.

Для вкуса в воду можно добавить лавровый лист, несколько горошин перца или варить пельмени в легком бульоне. После приготовления их достают шумовкой, добавляют масло, сметану, зелень или подают с частью горячего бульона.

Как приготовить пельмени дома?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов муки;

– 275 миллилитров холодной воды;

– 1 столовая ложка уксуса 5%;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки масла;

для начинки:

– 400 граммов фарша из свинины и говядины;

– 2 луковицы;

– 100 миллилитров холодной воды или бульона;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– специи по вкусу;

– лавровый лист для варки;

– перец горошком для варки;

– сливочное масло для подачи.

Эти пельмени точно удадутся: смотрите видео

Приготовление:

В холодную воду добавьте соль, влейте уксус и масло. Муку просейте в большую миску и замесите тугое эластичное тесто. Заверните его в пищевую пленку или переложите в пакет и оставьте отдохнуть примерно на 20 – 30 минут. Для начинки натрите лук и чеснок на очень мелкой терке, добавьте к фаршу вместе с холодной водой или бульоном, солью, черным перцем и любимыми специями. Тщательно вымешайте массу до однородности. Готовое тесто разделите на две части – одну оставьте в пакете, чтобы не подсыхала, а вторую тонко раскатайте. Небольшим стаканом или рюмкой вырежьте кружочки. В центр каждого выложите примерно половину чайной ложки начинки и хорошо защипните края. Не стоит класть много фарша, иначе пельмени будет сложно слепить. Готовые заготовки выкладывайте на поверхность, присыпанную мукой. Повторите все с остальным тестом и начинкой. Отваривайте пельмени в кипящей подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком. Когда они всплывут на поверхность, варите еще примерно 5 минут. Готовые пельмени заправьте сливочным маслом и по желанию добавьте немного черного перца. Подавайте горячими.

