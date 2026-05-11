Варіння – це не просто фінальний етап приготування, а й можливість додати страві нових акцентів. Достатньо кількох дрібниць, щоб пельмені смакували просто неперевершено.

Що додати у воду перш ніж кидати пельмені?

Багато хто підсолює воду для пельменів автоматично – і на цьому все, повідомляє Мojegotowanie. Але смак можна зробити цікавішим ще на етапі варіння. Досвідчені господині радять додавати у воду не лише сіль, а й кілька простих інгредієнтів, які роблять тісто менш липким, а самі пельмені – ароматнішими та апетитнішими. Один із найпоширеніших трюків – лавровий лист і кілька горошин чорного перцю. Під час кипіння вони віддають воді легкий аромат, який потім відчувається і в тісті, і в начинці.

Особливо добре це працює з м’ясними пельменями або варениками з картоплею. Дехто також додає маленьку цибулину або зубчик часнику – не для різкого смаку, а для м’якшого й насиченішого бульйону. Ще одна дрібниця, про яку часто забувають, – ложка олії у воду. Саме цей старий кухонний прийом допомагає пельменям менше злипатися після варіння, особливо якщо їх багато або вони домашні й мають ніжніше тісто.

Важливо також не кидати їх у ледь теплу воду: каструля повинна добре кипіти, і лише тоді можна опускати пельмені партіями. Не менш важливе правило – не переварювати. Коли пельмені спливли, це ще не означає, що їх треба тримати у воді дуже довго. Надто тривале варіння робить тісто важким і м’яким, а краї можуть почати розклеюватися. Саме тому багато господинь після закипання варять їх ще кілька хвилин і одразу виймають шумівкою.

Є і ще один простий секрет: після варіння пельмені краще не залишати в гарячій воді. Їх одразу перекладають у миску та додають шматочок вершкового масла. Воно не лише покращує смак, а й допомагає тісту не склеюватися між собою. Здавалося б, дрібниці – але саме такі кухонні звички часто й роблять домашні пельмені значно смачнішими.

Скільки часу варити пельмені?

Пельмені варять у великій кількості киплячої підсоленої води. Їх опускають у каструлю невеликими порціями й одразу обережно перемішують, щоб тісто не прилипло до дна. Заморожені пельмені перед варінням не розморожують – їх кладуть у воду просто з морозилки. У рецептах радять варити їх до спливання, а потім ще кілька хвилин, щоб начинка всередині встигла повністю приготуватися.

Середній час для заморожених пельменів – приблизно 8–10 хвилин від моменту закладання у воду. Зазвичай вони спливають через кілька хвилин, але це ще не означає, що їх уже можна виймати. Після спливання їм потрібно ще орієнтовно 3 – 5 хвилин.

Врахуйте температуру пельменів на момент вкидання в воду. Якщо вони заморожені, вам знадобиться 10 – 12 хвилин, якщо свіжозліплені чи вже розморожені, вони приготуються за 8 – 10 хвилин,

– зазначає Євген Клопотенко.

Домашні свіжі пельмені варяться швидше, бо тісто не заморожене. Для них часто вистачає 5 – 7 хвилин загалом або 2–3 хвилини після спливання. Але орієнтуватися лише на секундомір не варто: розмір пельменів, товщина тіста й кількість начинки теж мають значення. Якщо пельмені великі, краще дати їм ще хвилину, ніж зняти зарано. Вода має кипіти спокійно, а не вирувати так, щоб пельмені билися об стінки каструлі. Через надто сильне кипіння тісто може розірватися.

Для смаку у воду можна додати лавровий лист, кілька горошин перцю або варити пельмені в легкому бульйоні. Після приготування їх дістають шумівкою, додають масло, сметану, зелень або подають із частиною гарячого бульйону.

Як приготувати пельмені вдома?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів борошна;

– 275 мілілітрів холодної води;

– 1 столова ложка оцту 5%;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки олії;

для начинки:

– 400 грамів фаршу зі свинини та яловичини;

– 2 цибулини;

– 100 мілілітрів холодної води або бульйону;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– спеції до смаку;

– лавровий лист для варіння;

– перець горошком для варіння;

– вершкове масло для подачі.

Приготування:

У холодну воду додайте сіль, влийте оцет і олію. Борошно просійте у велику миску та замісіть туге еластичне тісто. Загорніть його у харчову плівку або перекладіть у пакет і залиште відпочити приблизно на 20 – 30 хвилин. Для начинки натріть цибулю та часник на дуже дрібній тертці, додайте до фаршу разом із холодною водою або бульйоном, сіллю, чорним перцем та улюбленими спеціями. Ретельно вимішайте масу до однорідності. Готове тісто розділіть на дві частини – одну залиште в пакеті, щоб не підсихала, а другу тонко розкачайте. Невеликою склянкою або рюмкою виріжте кружечки. У центр кожного викладіть приблизно половину чайної ложки начинки та добре защипніть краї. Не варто класти забагато фаршу, інакше пельмені буде складно зліпити. Готові заготовки викладайте на поверхню, присипану борошном. Повторіть усе з рештою тіста та начинки. Відварюйте пельмені у киплячій підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще приблизно 5 хвилин. Готові пельмені заправте вершковим маслом і за бажанням додайте трохи чорного перцю. Подавайте гарячими.

