Варіння – це не просто фінальний етап приготування, а й можливість додати страві нових акцентів. Достатньо кількох дрібниць, щоб пельмені смакували просто неперевершено.
Що додати у воду перш ніж кидати пельмені?
Багато хто підсолює воду для пельменів автоматично – і на цьому все, повідомляє Мojegotowanie. Але смак можна зробити цікавішим ще на етапі варіння. Досвідчені господині радять додавати у воду не лише сіль, а й кілька простих інгредієнтів, які роблять тісто менш липким, а самі пельмені – ароматнішими та апетитнішими. Один із найпоширеніших трюків – лавровий лист і кілька горошин чорного перцю. Під час кипіння вони віддають воді легкий аромат, який потім відчувається і в тісті, і в начинці.
Страва, яку обожнюють усі / Фото Freepik
Особливо добре це працює з м’ясними пельменями або варениками з картоплею. Дехто також додає маленьку цибулину або зубчик часнику – не для різкого смаку, а для м’якшого й насиченішого бульйону. Ще одна дрібниця, про яку часто забувають, – ложка олії у воду. Саме цей старий кухонний прийом допомагає пельменям менше злипатися після варіння, особливо якщо їх багато або вони домашні й мають ніжніше тісто.
Важливо також не кидати їх у ледь теплу воду: каструля повинна добре кипіти, і лише тоді можна опускати пельмені партіями. Не менш важливе правило – не переварювати. Коли пельмені спливли, це ще не означає, що їх треба тримати у воді дуже довго. Надто тривале варіння робить тісто важким і м’яким, а краї можуть почати розклеюватися. Саме тому багато господинь після закипання варять їх ще кілька хвилин і одразу виймають шумівкою.
Є і ще один простий секрет: після варіння пельмені краще не залишати в гарячій воді. Їх одразу перекладають у миску та додають шматочок вершкового масла. Воно не лише покращує смак, а й допомагає тісту не склеюватися між собою. Здавалося б, дрібниці – але саме такі кухонні звички часто й роблять домашні пельмені значно смачнішими.
Скільки часу варити пельмені?
Пельмені варять у великій кількості киплячої підсоленої води. Їх опускають у каструлю невеликими порціями й одразу обережно перемішують, щоб тісто не прилипло до дна. Заморожені пельмені перед варінням не розморожують – їх кладуть у воду просто з морозилки. У рецептах радять варити їх до спливання, а потім ще кілька хвилин, щоб начинка всередині встигла повністю приготуватися.
Середній час для заморожених пельменів – приблизно 8–10 хвилин від моменту закладання у воду. Зазвичай вони спливають через кілька хвилин, але це ще не означає, що їх уже можна виймати. Після спливання їм потрібно ще орієнтовно 3 – 5 хвилин.
Врахуйте температуру пельменів на момент вкидання в воду. Якщо вони заморожені, вам знадобиться 10 – 12 хвилин, якщо свіжозліплені чи вже розморожені, вони приготуються за 8 – 10 хвилин,
– зазначає Євген Клопотенко.
Домашні свіжі пельмені варяться швидше, бо тісто не заморожене. Для них часто вистачає 5 – 7 хвилин загалом або 2–3 хвилини після спливання. Але орієнтуватися лише на секундомір не варто: розмір пельменів, товщина тіста й кількість начинки теж мають значення. Якщо пельмені великі, краще дати їм ще хвилину, ніж зняти зарано. Вода має кипіти спокійно, а не вирувати так, щоб пельмені билися об стінки каструлі. Через надто сильне кипіння тісто може розірватися.
Для смаку у воду можна додати лавровий лист, кілька горошин перцю або варити пельмені в легкому бульйоні. Після приготування їх дістають шумівкою, додають масло, сметану, зелень або подають із частиною гарячого бульйону.
Як приготувати пельмені вдома?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів борошна;
– 275 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка оцту 5%;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки олії;
для начинки:
– 400 грамів фаршу зі свинини та яловичини;
– 2 цибулини;
– 100 мілілітрів холодної води або бульйону;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– спеції до смаку;
– лавровий лист для варіння;
– перець горошком для варіння;
– вершкове масло для подачі.
Приготування:
- У холодну воду додайте сіль, влийте оцет і олію. Борошно просійте у велику миску та замісіть туге еластичне тісто.
- Загорніть його у харчову плівку або перекладіть у пакет і залиште відпочити приблизно на 20 – 30 хвилин.
- Для начинки натріть цибулю та часник на дуже дрібній тертці, додайте до фаршу разом із холодною водою або бульйоном, сіллю, чорним перцем та улюбленими спеціями.
- Ретельно вимішайте масу до однорідності. Готове тісто розділіть на дві частини – одну залиште в пакеті, щоб не підсихала, а другу тонко розкачайте.
- Невеликою склянкою або рюмкою виріжте кружечки. У центр кожного викладіть приблизно половину чайної ложки начинки та добре защипніть краї.
- Не варто класти забагато фаршу, інакше пельмені буде складно зліпити.
- Готові заготовки викладайте на поверхню, присипану борошном. Повторіть усе з рештою тіста та начинки.
- Відварюйте пельмені у киплячій підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком.
- Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще приблизно 5 хвилин.
- Готові пельмені заправте вершковим маслом і за бажанням додайте трохи чорного перцю. Подавайте гарячими.
