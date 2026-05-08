Кляр повинен не лише втримувати соки всередині мʼяса при обсмажуванні. Естетика та ідеальна хрусткість – обовʼязкові параметри, про які варто попіклуватися, якщо хочеться побачити на столі шедевр, розповідає 24 Канал.

До теми Не кладіть відбивні в центр сковорідки: вчені пояснили, чому їжа прилипає до пательні

Як приготувати нагетси у пікантному клярі?

Нагетси – це ідеальна закуска та додаток до гарніру. Як приготувати страву, яку обожнюють усі, щоб оболонка була хрустка, а мʼясо – соковитим, розповідає портал Winiary.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– шматочки курячого філе;

– 3 ложки кукурудзяного борошна;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 200 мілілітрів молока;

– сіль та перець до смаку;

– чайна ложка каєнського перцю;

– трішки олії;

– 1 ложка картопляного крохмалю.

Страва, яку обожнюю дорослі та діти / Фото Freepik

Приготування:

Підготуйте курку, промивши її та нарізавши великими шматочками, після чого приправте сіллю й перцем. Для кляру збийте в мисці яйця з картопляним крохмалем і кукурудзяним борошном, додайте сіль, спеції, чилі та трохи молока, щоб отримати потрібну консистенцію тіста. Окремо підготуйте тарілку з пшеничним борошном для панірування. Секрет створення хрусткої скоринки полягає у подвійному зануренні: спочатку вмочіть кубики курки в кляр, потім обваляйте в борошні та знову поверніть у тісто. Обсмажуйте шматочки в добре розігрітій олії до появи золотисто-коричневого кольору. Готову курку викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир і зберегти текстуру панірування ідеальною.

Як приготувати ідеальні відбивні?

Ці польські відбивні мають цікаву історію. Маркетологи назвали їх "Шу-Шу", щоб додати азійського колориту, однак усі господині чудово знають, що це давно знайомі відбивні, розповідає Kwestia smaku.

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– пів чайної ложки солі та перцю;

– 2 яєчних жовтки;

– 2 столові ложки густих вершків;

– 2 столові ложки олії;

– 5 столових ложок картопляного борошна без гірки;

– 2 зубчики часнику або 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 1/3 чайної ложки солодкої паприки;

– дрібка перцю чилі;

– 1/3 чайної ложки чебрецю або суміші трав;

– рослинна олія або топлене вершкове масло.

Вони пасують до будь-якого гарніру / Фото Freepik

Приготування:

Спочатку підготуйте куряче філе. Промийте його, обсушіть та зачистьте від зайвих плівок чи хрящів. Наріжте м’ясо вздовж тонкими пластами, злегка відбийте їх для рівномірної товщини та приправте сіллю й перцем. Для кляру з’єднайте яєчні жовтки з вершками, олією та картопляним борошном, додавши часник, два види паприки та ароматний чебрець. Ретельно занурте кожен шматочок курки в отриману суміш і, за бажанням, залиште маринуватися на годину для глибшого смаку. Обсмажуйте філе на розігрітій сковороді невеликими партіями до насиченої золотої скоринки з обох боків. Після смаження викладіть м’ясо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії та зберегти ніжність панірування.

Яким повинен бути ідеальний кляр для курки?

Ідеальний кляр має бути водночас легким, повітряним і достатньо міцним, щоб утримувати соки всередині продукту. Для досягнення "ресторанного" ефекту професіонали радять поєднувати кілька видів борошна, наприклад, пшеничне з кукурудзяним або картопляним крохмалем, розповідає Leites culinaria.

Також критично важливо використовувати крижану рідку основу (мінеральну воду, світле пиво або вершки), оскільки температурний контраст між холодним тістом і гарячою олією створює миттєвий ефект "вибуху" бульбашок, що робить панірування "невагомим". Перед зануренням у тісто шматочки курки чи риби обов'язково слід ретельно обсушити паперовим рушником, а за потреби – злегка припорошити сухим борошном. Це потрібно для того, щоб кляр добре тримався на мʼясі.

Що ще смачного приготувати?

Вам точно варто спробувати цей літній молочний десерт. На нього треба лише кілька хвилин, а результат дуже приємно здивує.

Банани та маскарпоне – це поєднання, яке подобається абсолютно усім. Це гарний спосіб отримати щось смачненьке, не витрачаючи багато зусиль.