Домашня піца повинна тішити не лише поєднанням інгредієнтів, а й естетикою та текстурою. Важливо звернути увагу буквально на кілька деталей, щоб отримати не гірший результат, аніж у піцерії.
Як приготувати смачну піцу вдома?
Для хорошої домашньої піци важливе не лише тісто, а й те, як із ним працюють після замішування, інформує Recipetine ats. Найкраще брати борошно з високим вмістом білка – хлібне або спеціальне борошно для піци. З ним основа виходить пружнішою, а бортики – пухкішими. Якщо такого борошна немає, можна використати звичайне пшеничне, але текстура буде трохи іншою.
У домашнє тісто варто додати трохи оливкової олії. У дуже гарячій печі піца випікається за лічені хвилини, але звичайна духовка працює інакше: температура нижча, а час випікання довший. Олія допомагає тісту не пересохнути.
Шедевр, доступний для кожного / Фото Pixabay
Вода має бути теплою, адже дріжджам потрібен комфортний старт. Дрібка цукру допоможе тісту краще піднятися й зарум’янитися, тому не варто уникати цього інгредієнта. Сіль теж не пропускайте – без неї основа буде прісною.
Тісто не треба "мучити" довгим вимішуванням. Достатньо кількох хвилин, щоб воно стало гладким і зібралося в м’яку кулю. Далі йому потрібен час. Можна готувати піцу того ж дня, але тісто після холодильника зазвичай має кращий смак. Якщо залишити його на ніч або навіть довше, воно стає ароматнішим і з ним приємніше працювати.
Качалка – не найкращий помічник для піци. Основу краще розтягувати руками, рухаючись від середини до країв. Бортики не притискайте, бо саме в них залишається повітря. Воно й дає той пухкий край, за який домашню піцу хочеться їсти до останнього шматка. І не женіться за ідеальним колом – у піці легка нерівність тільки додає домашнього вигляду.
Начинки має бути достатньо, але не забагато. Товстий шар соусу, сиру й додатків робить середину вологою та заважає тісту добре піднятися. Сир краще натирати самостійно, бо готова магазинна стружка часто важча й грубіша. Духовку розігрівайте максимально сильно, а піцу печіть швидко. Камінь для піци або форма з отворами допоможуть зробити низ хрусткішим, але навіть зі звичайним деком результат буде добрим, якщо добре прогріти духовку.
Чи можна приготувати тісто на піцу без дріждів?
Так, це в принципі цілком можливо, пише Allrecipes. У такому випадку замість них використовують розпушувач – він швидко робить основу м’якшою і допомагає їй трохи піднятися під час випікання. Це зручний варіант, коли хочеться піци просто зараз, без довгого очікування, вистоювання тіста й кількох етапів підйому.
Але зважайте, що таке тісто не буде повністю схожим на класичне дріжджове. Воно виходить тоншим, щільнішим і більше нагадує хрусткий корж, крекер або несолодке печиво. Зате готується дуже швидко – приблизно за 15 – 25 хвилин разом із замішуванням і формуванням.
Щоб основа не вийшла сухою, важливо не переборщити з борошном. Тісто має бути м’яким, але не липнути до рук. Його не потрібно довго вимішувати: достатньо зібрати інгредієнти в однорідну масу, розкачати або розтягнути тонким шаром, додати соус, сир і начинку. Піца без дріжджів добре підходить для швидкої вечері, дитячого перекусу або ситуації, коли вдома немає часу чекати, поки тісто підійде.
Найкраще вона смакує одразу після випікання, поки краї ще хрусткі, а сир гарячий. Якщо хочеться саме пухкої, повітряної основи з великими бортиками, краще обрати дріжджове тісто. Але для швидкої домашньої піци варіант із розпушувачем цілком працює.
Чи існує ідеальне тісто на піцу?
Звісно, це питання смаку, але є виконання, яке здобула визнання навіть у відомих на весь світ шефів. Наприклад, якщо повторювати за улюбленим Джеймі Олівером, то все неодмінно вдасться на найвищому рівні.
Інгредієнти:
– 1 кілограм борошна для хліба вищого сорту або борошна Tipo 00;
– 1 чайна ложка дрібної морської солі;
– 2 пакетики сухих дріжджів по 7 грамів;
– 1 столова ложка золотистого цукрового піску;
– 4 столові ложки оливкової олії першого віджиму.
Приготування:
- Просійте борошно із сіллю на робочу поверхню та сформуйте поглиблення в центрі.
- Окремо поєднайте теплі дріжджі з цукром, олією та водою, дайте суміші постояти кілька хвилин, а потім вилийте її в підготовлене заглиблення.
- Поступово вмішуйте борошно виделкою, доки маса не стане густою, після чого вимісіть її руками до гладкості та пружності.
- Помістіть тісто в присипану борошном миску під вологий рушник і залиште в теплі на годину для підйому.
- Коли об'єм подвоїться, обімніть основу руками, щоб випустити повітря, та розділіть на потрібну кількість частин. Ви можете розкачати піцу завчасно за 20 хвилин до випікання або зберігати заготовки в холодильнику, розділивши їх фольгою.
- Розігрійте духовку до 250 градусів. Тонко розтягніть тісто, залишаючи бортики по краях, додайте улюблену начинку та випікайте безпосередньо на решітці або спеціальному камені 7 – 10 хвилин до хрусткої скоринки.
