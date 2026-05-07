Якщо втомилися від буденності на кухні та хочете виділити трішки часу на себе, то ці рецепти точно стануть у пригоді. Вони не потребують віддачі, але можете бути впевненими, що від них не залишиться і крихти, розповідає 24 Канал.

Як приготувати пастушиний пиріг?

Одна з найпопулярніших страв, коли йдеться про смаколики з фаршу. Це той рецепт, який завжди буде доречним, розповідає BBC good food.

Час : 1 година 15 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 1 нарізана цибулина;

– 2 – 3 нарізані моркви;

– 500 грамів фаршу;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– вустерський соус;

– 500 мілілітрів яловичого бульйону;

– 900 грамів нарізаної картоплі;

– 85 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки молока.

Приготування:

Обсмажте на олії подрібнену цибулю та моркву в глибокій каструлі. Додайте фарш і готуйте його на сильному вогні, вчасно видаляючи зайвий жир, після чого підмішайте томатну пасту та порцію вустерширського соусу. Залийте суміш яловичим бульйоном і тушкуйте під кришкою, відкривши її на середині процесу, щоб соус загус. Паралельно підготуйте ніжний верхній шар: відваріть нарізану шматочками картоплю до м'якості та розімніть її з додаванням вершкового масла та молока. Перекладіть м’ясну начинку у вогнетривку форму, рівномірно розподіліть зверху пюре та зробіть на поверхні візерунки виделкою. Запікайте страву в духовці до появи рум'яної скоринки, давши їй трохи постояти перед подачею.

Як легко приготувати лазанью?

Ще одна порція насолоди, від якої не залишиться ані шматочка. Якщо не хочеться зайвої мороки – скористайтеся рецептом з TikTok Ange Cook.

Час : 45 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

болоньєзе:

– 500 грамів фаршу;

– 1 середня морквина;

– 1 середня цибулина;

– 1 стебло селери;

– 100 мілілітрів червоного вина;

– 1 банка різаних томатів;

– сіль та перець до смаку;

бешамель:

– 40 грамів вершкового масла;

– 40 грамів борошна;

– 600 мілілітрів молока;

– сіль, перець;

– 300 грамів сиру моцарелла;

– 10 листів лазаньї.

Приготування:

Для приготування болоньєзе обсмажте овочі на оливковій олії, додайте фарш, а після його підрум'янювання влийте вино. Коли алкоголь випарується, покладіть томати, прогрійте соус ще кілька хвилин та приправте до смаку. Для бешамелю розтопіть на слабкому вогні вершкове масло з борошном і, постійно помішуючи, поступово вливайте молоко, щоб уникнути грудочок. Доведіть масу до кипіння на середньому вогні, а наприкінці додайте сіль, перець та дрібку мускатного горіха. Зберіть лазанью у формі, чергуючи листи пасти (їх можна попередньо підварити для швидкості) з м'ясною начинкою, білим соусом та тертим сиром. Повторіть шари кілька разів, завершивши страву щедрим шаром сиру. Запікайте в духовці при 180 градусах до готовності, наприкінці ввімкнувши режим гриля для золотої скоринки. Перед сервіруванням обов'язково дайте страві "відпочити" 10 – 15 хвилин, щоб шари стабілізувалися.

Як вибрати фарш для бургерів?

Соковиті бургери – ще одна чудова ідея для фаршу. Однак тут дуже ретельно треба вибирати мʼясо, інакше які б зусилля ви не докладали, а результат не буде таким, яким би хотілося.

Виберіть яловичину яскравого вишнево-червоного кольору. Брак кисню робить яловичину коричневою, що може свідчити про те, що вона починає псуватися, –радить кулінар Ніколь Родрігес.

Що приготувати на швидкоруч?

Навіть якщо часу обмаль, ви можете насолодитися улюбленими дерунами. Тим паче їх можна приготувати без грама борошна.

Важливо використовувати свіже яйце і смажити на добре розігрітій пательні, відтиснувши зайву рідину з картоплі. Результат вийде ідеальним, а вам захочеться готувати їх якомога частіше.