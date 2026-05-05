Інколи деруни навіть при правильному смаженні, буквально розлазяться по пательні. І немає ні хрусткої скоринки, ні особливого смаку. Причиною може бути додавання борошна – і тут можна піти зовсім іншим шляхом.

Як спекти деруни без борошна?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 куряче яйце;

– 1 велика цибулина;

– 0,5 чайної ложки солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Картоплю натріть на дрібній терці, після чого перекладіть її на сито й залиште приблизно на 10 хвилин, щоб стекли зайвий сік і крохмаль. Тим часом натріть на дрібній терці цибулю та перекладіть у миску. Відтиснуту картоплю додайте до цибулі, перемішайте із сіллю й залиште ще на кілька хвилин. Рідину, яка стекла, не виливайте одразу – дайте їй постояти близько 10 хвилин, щоб крохмаль осів на дні. Після цього обережно злийте рідину, а крохмаль, що залишився, поверніть до картопляної маси – саме він і замінить борошно та зробить деруни хрусткими. Додайте яйце й добре все перемішайте до однорідності, за бажанням можна додати трохи перцю. Пательню добре розігрійте – перевірити це можна, капнувши трохи води: якщо краплі швидко "бігають" поверхнею, вона готова. Влийте олію й одразу викладайте приблизно по 2 столові ложки картопляної маси, формуючи деруни. Смажте на середньому вогні приблизно 3 – 4 хвилини з кожного боку до рум’яної, хрусткої скоринки. Готові деруни перекладіть на тарілку та подавайте гарячими – найкраще зі сметаною.

Чому не варто додавати борошно?

Борошно в дерунах потрібне не завжди. Його часто додають, щоб маса краще трималася, але саме через це деруни можуть вийти щільними й менш хрусткими, пише NV. Замість тонкої картопляної скоринки виходить м’який коржик. Смак картоплі вже не такий виразний і всі страва зіпсута.

Якщо картопля добре відтиснута, а зайва рідина з неї прибрана, маса й без цього тримає форму. Тут найкраще працює свіже яйце та правильне смаження на добре розігрітій пательні. Саме тому після натирання картоплю часто залишають на ситі або злегка відтискають, а крохмаль, який осів унизу, повертають назад у масу.

Якщо борошно все ж додають, то мінімально – буквально 1–2 ложки на велику порцію. Його мета не зробити тісто густим, а лише трохи зібрати картопляну масу. Для хрустких дерунів важливіше не борошно, а баланс: менше рідини, гаряча олія, тонкий шар на пательні й смаження без зайвого перевертання. Тоді деруни виходять не "забитими", а легкими та рум’яними.

Що додати у грибну підливу для дерунів?

У грибну підливу для дерунів варто додати не лише гриби, а й кілька інгредієнтів, які зроблять соус густішим і виразнішим, пише Kwestia smaku. Основа – свіжі лісові гриби або печериці, цибуля, часник, вершкове масло, трохи бульйону і вершки. Саме вершки дають м’якість, а бульйон допомагає зробити підливу не надто важкою.

Гриби краще спершу добре обсмажити на вершковому маслі з цибулею. Так вони не просто зваряться в соусі, а дадуть глибший аромат. Часник додають ближче до кінця обсмажування цибулі, щоб він не підгорів і не дав гіркоти. Після цього вливають бульйон, коротко протушковують гриби й уже тоді додають вершки.

Для свіжішого смаку в готову підливу можна всипати подрібнену петрушку або кріп. А якщо соус здається занадто вершковим і важким, кілька крапель лимонного соку або винного оцту швидко збалансують смак. Така кислинка не має відчуватися окремо – вона просто робить грибну підливу живішою.

До дерунів цей соус особливо пасує, бо поєднує те, що їм потрібно: вершковість, грибний аромат і трохи соковитості. Головне – не робити підливу надто рідкою. Вона має лягати на деруни, а не стікати з них, тоді страва виходить справді ситною й завершеною.

