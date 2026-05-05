Иногда драники даже при правильной жарке, буквально разлазятся по сковороде. И нет ни хрустящей корочки, ни особого вкуса. Причиной может быть добавление муки – и здесь можно пойти совсем другим путем.

Как испечь драники без муки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 1 куриное яйцо;

– 1 большая луковица;

– 0,5 чайной ложки соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Картофель натрите на мелкой терке, после чего переложите его на сито и оставьте примерно на 10 минут, чтобы стекли лишний сок и крахмал. Тем временем натрите на мелкой терке лук и переложите в миску. Отжатый картофель добавьте к луку, перемешайте с солью и оставьте еще на несколько минут. Жидкость, которая стекла, не выливайте сразу – дайте ей постоять около 10 минут, чтобы крахмал осел на дне. После этого осторожно слейте жидкость, а крахмал, оставшийся, верните к картофельной массе – именно он и заменит муку и сделает драники хрустящими. Добавьте яйцо и хорошо все перемешайте до однородности, по желанию можно добавить немного перца. Сковороду хорошо разогрейте – проверить это можно, капнув немного воды: если капли быстро "бегают" по поверхности, она готова. Влейте масло и сразу выкладывайте примерно по 2 столовые ложки картофельной массы, формируя драники. Жарьте на среднем огне примерно 3 – 4 минуты с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки. Готовые драники переложите на тарелку и подавайте горячими – лучше всего со сметаной.

Почему не стоит добавлять муку?

Мука в драники нужна не всегда. Ее часто добавляют, чтобы масса лучше держалась, но именно поэтому драники могут получиться плотными и менее хрустящими, пишет NV. Вместо тонкой картофельной корочки получается мягкая лепешка. Вкус картофеля уже не такой выразительный и все блюдо испорчено.

Если картофель хорошо отжат, а лишняя жидкость из него убрана, масса и без этого держит форму. Здесь лучше всего работает свежее яйцо и правильная жарка на хорошо разогретой сковороде. Именно поэтому после натирания картофель часто оставляют на сите или слегка отжимают, а крахмал, который осел внизу, возвращают обратно в массу.

Если муку все же добавляют, то минимально – буквально 1–2 ложки на большую порцию. Ее цель не сделать тесто густым, а лишь немного собрать картофельную массу. Для хрустящих драников важнее не мука, а баланс: меньше жидкости, горячее масло, тонкий слой на сковороде и жарка без лишнего переворачивания. Тогда драники получаются не "забитыми", а легкими и румяными.

Что добавить в грибную подливу для драников?

В грибную подливу для драников стоит добавить не только грибы, но и несколько ингредиентов, которые сделают соус гуще и выразительнее, пишет Kwestia smaku. Основа – свежие лесные грибы или шампиньоны, лук, чеснок, сливочное масло, немного бульона и сливки. Именно сливки дают мягкость, а бульон помогает сделать подливу не слишком тяжелой.

Грибы лучше сначала хорошо обжарить на сливочном масле с луком. Так они не просто сварятся в соусе, а дадут более глубокий аромат. Чеснок добавляют ближе к концу обжаривания лука, чтобы он не подгорел и не дал горечи. После этого вливают бульон, коротко протушивают грибы и уже тогда добавляют сливки.

Для более свежего вкуса в готовую подливу можно всыпать измельченную петрушку или укроп. А если соус кажется слишком сливочным и тяжелым, несколько капель лимонного сока или винного уксуса быстро сбалансируют вкус. Такая кислинка не должна ощущаться отдельно – она просто делает грибную подливу более живой.

К драникам этот соус особенно подходит, потому что сочетает то, что им нужно: сливочность, грибной аромат и немного сочности. Главное – не делать подливу слишком жидкой. Она должна ложиться на деруны, а не стекать с них, тогда блюдо получается действительно сытным и завершенным.

