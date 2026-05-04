После нескольких ударов овощи трескают, пускают сок и значительно лучше впитывают чеснок, уксус, масло и зелень, делится идеей an.cookbook. Этот салат хрустящий, сочный и даже немного пикантный и очень быстро набирает вкус в холодильнике.

Как сделать салат из битой редиски и огурцов?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 пучок редиса;

– 2 огурца;

– 1 – 1,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка душистого масла;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп или другая зелень по вкусу.

Приготовление:

Редис и огурцы хорошо помойте, после чего слегка отбейте их кухонным молотком или скалкой, чтобы овощи треснули и лучше впитали заправку. Переложите подготовленные овощи в миску или контейнер. Добавьте соль, сахар, яблочный уксус, душистое масло, измельченный свежий чеснок и мелко нарезанный укроп. Все хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на несколько часов. За это время редиска и огурцы промаринуются, станут ароматными и очень сочными.

Какое масло лучше всего подходит для салатов?

Одним из лучших масел для салатной заправки является оливковое масло первого отжима. Оно имеет выразительный вкус и хорошо дополняет даже самые простые сочетания.

Это масло насыщенное вкусом и естественно улучшает любую заправку. Фруктовые, перечные нотки делают даже простое сочетание лимона и соли вкуснее,

– отмечает шеф-повар Клем Хаксби.

Оливковое масло бывает разным – с более мягким, фруктовым, перечным или немного горьковатым вкусом. Именно поэтому важно выбирать качественный продукт и пробовать разные варианты, чтобы найти тот, который лучше всего подходит к вашим салатам.

Попробуйте разные виды оливкового масла, чтобы найти свое любимое. Я часто добавляю в салаты масло раннего урожая, чтобы добавить пикантного, слегка горьковатого вкуса. Если вы готовите насыщенную или кремовую заправку, можете использовать нейтральное масло, такое как виноградное или подсолнечное, чтобы оно не перебивало другие вкусы,

– советует шеф-повар.

Какое еще масло можно рассмотреть?

Подсолнечное масло подходит к простым домашним салатам – из капусты, огурцов, редиса, зеленого лука, укропа, помидоров, свеклы или отварного картофеля, информирует Interia. Нерафинированное дает выразительный знакомый аромат, поэтому его часто добавляют к молодой капусте, салата из огурцов и помидоров или винегрета. Рафинированное почти не имеет запаха, поэтому его удобно брать тогда, когда главный вкус должны дать овощи, уксус, лимонный сок или специи.

Тыквенное масло лучше всего звучит в салатах со свеклой, печеной тыквой, морковью, фасолью, картофелем и другими плотными овощами. Она имеет темный цвет и насыщенный ореховый привкус, поэтому даже небольшое количество заметно меняет блюдо. В легкие огуречные салаты его лучше добавлять осторожно – вкус может получиться слишком резким.

Льняное масло следует использовать умеренно. Оно имеет специфический привкус, поэтому его часто сочетают с капустой, морковью, свеклой, зеленью или отварным картофелем. Ореховое масло подходит к салатам со свеклой, яблоком, грушей, рукколой, сыром и печеными овощами. Его не нужно много – несколько капель могут сделать вкус глубже и интереснее.

