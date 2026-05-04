Из кваска можно сделать свежий салат, добавить его в соус, совместить с яйцами, огурцами, кукурузой или зеленью. В горячих блюдах он дает мягкую кислинку, а в холодных – делает вкус свежим и выразительным, информирует 24 Канал.

Что приготовить из щавеля?

Чаще всего щавель используют для зеленого борща. Однако в свежем виде молодые весенние листья хорошо подходят для салатов, пишет The kitchn. В сыром виде он имеет легкую кислинку, которая напоминает цитрусовые нотки. Квасок хорошо сочетается с другой зеленью. Щавель можно добавлять и в смузи, измельчить горсть листьев вместе с другими ингредиентами в блендере.

После термической обработки щавель меняется – его естественная кислинка становится мягче, тогда он лучше сочетается с горячими блюдами. Его часто добавляют к птице, рыбе или используют как основу для соусов. При этом стоит учитывать, что во время приготовления яркий зеленый цвет листьев меняется. Они могут потемнеть или стать менее насыщенными. Это нормальная реакция, которая не влияет на вкус.

Как сварить зеленый борщ?

Зеленый борщ чаще всего появляется в меню тогда, когда появляется первый квасок, пишет BBC.

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 600 граммов мяса;

– 3 литра воды;

– 400 граммов картофеля;

– 1 морковь;

– 200 граммов щавеля;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок петрушки;

– несколько перьев зеленого лука;

– 4 яйца;

– 1 лавровый лист;

– 5 горошин перца;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Настоящий вкус весны / Фото cookpad

Приготовление:

Мясо хорошо промойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и варите бульон на слабом огне примерно 1,5 часа. Для этого можно взять телятину, свинину или курятину – выбирайте мясо по вкусу. Если на поверхности будет появляться пена, аккуратно снимайте ее ложкой, чтобы бульон оставался прозрачным. В конце варки добавьте перец горошком, соль и черный молотый перец по вкусу. Готовое мясо достаньте из бульона, отделите от кости, нарежьте небольшими кусочками и верните обратно в кастрюлю. Картофель и морковь почистите, нарежьте кубиками, добавьте в бульон, доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно 20 – 30 минут, пока овощи не станут мягкими. Щавель, укроп, петрушку и зеленый лук промойте и мелко нарежьте. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками или дольками. Когда картофель и морковь будут готовы, добавьте в борщ щавель и зелень, проварите еще несколько минут, чтобы щавель изменил цвет и отдал свой вкус. В конце добавьте вареные яйца и лавровый лист, при необходимости еще раз отрегулируйте соль и перец. Дайте борщу немного настояться под крышкой перед подачей.

Что добавить в салат из кваска?

Салат с кваском стоит приготовить, когда хочется чего-то свежего, но не совсем привычного, отмечает Cookpad.

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов консервированной или свежей кукурузы;

– 1 пучок щавеля;

– 2 огурца;

– 2 яйца;

– 7–8 столовых ложек сметаны;

– укроп по вкусу;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы.

Замечательная идея для салата / Фото cookpad

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, охладите и почистите. Если используете консервированную кукурузу, слейте с нее всю жидкость. Если кукуруза свежая, срежьте зерна с початка и приготовьте их на пару или отварите до готовности. Огурцы и вареные яйца нарежьте мелкими кубиками. Щавель и укроп промойте, обсушите и измельчите. Чеснок пропустите через пресс. В миске соедините кукурузу, огурцы, яйца, щавель, укроп и чеснок. Добавьте сметану и дижонскую горчицу, после чего хорошо перемешайте салат до однородности.

