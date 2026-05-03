Путаница возникает еще и потому, что пляцок действительно может быть очень разным, отмечает ютуб-канал "Отчаянные". Один готовится почти как простой корж к чаю. Для другого выпекают несколько коржей, готовят различные кремы с орехами, вишнями или маком.

В чем ключевая разница между пляцком и тортом?

Слово "пляцок" имеет галицкое происхождение и используется не везде одинаково. В разных регионах можно услышать другие объяснения. В общем под "пляцком" понимают выпечку из теста, которая может иметь несколько слоев, крем, начинку. Во многих источниках его описывают как нечто подобное торта, но немного другое в исполнении.

Вот так выглядит настоящий пляцок / Скрин из видео Леси Кравецкой

В традиционных рецептах, которые передавались в семьях, пляцки часто были сложными – многослойными, с различными кремами, вареньем, орехами, цукатами. В то же время существуют и базовые варианты, где процесс максимально упрощен – достаточно смешать ингредиенты, взбить массу и выпечь корж. Именно поэтому сложность зависит не от названия, а от конкретного рецепта.

Пляцок может быть как очень простым, так и технически сложным десертом. Интересно, что восприятие этого слова также различается. Для кого-то это любая домашняя выпечка, для других – что-то плоское или нарезанное порционно. Но самое точное объяснение сводится к региональной особенности. "Пляцок" – это прежде всего галицкий термин, тогда как "торт" является общеупотребительным словом.

Как отличить пляцок от торта?

Если говорить проще, разница заметна даже в форме и подаче. Торт обычно круглый, с четко сформированным декором сверху – крем, глазурь, тематическое оформление. В нем часто используют современные ингредиенты и техники.

Классический торт / Фото unsplash

Пляцок, наоборот, пекут в прямоугольных формах, а затем нарезают квадратами или прямоугольниками. Внешний вид более сдержанный – крошка, шоколадная поливка, орехи или начинка, которая повторяется и сверху. Отдельное значение имеет и состав.

Для пляцков характерны привычные ингредиенты – мука, яйца, варенье, орехи, кремы без сложных сочетаний. Это выпечка, которая формируется на основе домашних рецептов и не привязана к трендам.

Пляцки - очень популярная традиционная выпечка Западной Украины. Они имеют особый вкус и красивый срез. В одном изделии гармонично сочетаются различные коржи и прослойки. Еще 15 лет назад, пожалуй, невозможно было себе представить любой праздник в Галичине, на который бы хозяйка не приготовила несколько пляцков. Но даже без особого случая искусные галицкие женщины часто выпекают пляцки, чтобы угостить родных, коллег и соседей,

– рассказывает Леся Кравецкая.

Пляцок тесно связан с традициями. Его готовят на праздники, воскресенья, семейные встречи. На Галичине существует обычай после свадьбы давать гостям с собой набор пляцков – это часть культуры, которая сохраняется до сих пор. Именно поэтому этот десерт часто воспринимается не только как блюдо, а как элемент семейной атмосферы.

Как приготовить настоящий пляцок?

Пухлый и нежный, как облачко, рецептом нежного пляцка поделилась, "Рецепты от Диалии" в TikTok.

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

Для маковых коржей:

– 8 белков;

– 100 граммов сахара;

– 250 граммов муки;

– 1 упаковка разрыхлителя;

– 3 столовые ложки мака.

Для бисквита:

– 8 желтков;

– 2 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 200 граммов муки;

– 1 упаковка разрыхлителя.

Для розовой массы:

– 100 граммов сахара;

– 500 миллилитров воды;

– 2 упаковки вишневого желе;

– 500 миллилитров сметаны.

Приготовление:

Для маковых коржей белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков. Добавьте муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы масса осталась воздушной. В конце всыпьте мак и еще раз аккуратно перемешайте. Готовое тесто разделите на 2 равные части и выпеките 2 маковых коржа до готовности. Для бисквита соедините желтки, яйца и сахар, после чего взбейте до очень пышной устойчивой массы. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте к яичной основе и осторожно перемешайте до однородности. Выпекайте бисквит до готовности, а после остывания подготовьте его для сборки пляцка. Для розовой массы воду с сахаром поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда смесь закипит, всыпьте вишневое желе, перемешайте до полного растворения и оставьте остыть до комнатной температуры, но не дайте массе застыть. Отдельно взбейте сметану, после чего добавьте к ней охлажденное жидкое желе и хорошо перемешайте. Соберите пирог слоями: маковый корж, часть розовой массы, бисквит, снова розовая масса и второй маковый корж. Поставьте десерт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался, а утром нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Как испечь шоколадный торт Карахильо?

В этом торте сочетается то, что трудно представить рядом. Нежные коржи и насыщенный аромат шоколада с привкусом ликера, пишет All recipes.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов сахара;

– 220 граммов пшеничной муки;

– 65 граммов несладкого какао;

– 6 граммов разрыхлителя;

– 7 граммов пищевой соды;

– 5 граммов соли;

– 240 миллилитров молока;

– 2 больших яйца;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 30 миллилитров ликера;

– 10 миллилитров ванильного экстракта;

– 1,5 чайной ложки апельсиновой цедры;

– 240 миллилитров кипятка.

Для шоколадно-кофейного крема:

– 660 граммов сахарной пудры;

– 65 граммов несладкого какао;

– 2,5 грамма соли;

– 170 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 150 миллилитров сгущенного молока без сахара;

– 1 столовая ложка растворимого кофе эспрессо;

– 10 миллилитров ванильного экстракта.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 180 градусов. Подготовьте 2 круглые формы диаметром 23 сантиметра: смажьте их маслом, а дно застелите пергаментом. В большой миске смешайте сахар, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте молоко, яйца, масло, ликер, ванильный экстракт и апельсиновую цедру. Взбивайте миксером на низкой скорости примерно 2 минуты, чтобы масса стала однородной. Затем влейте кипяток и еще раз перемешайте. Тесто будет достаточно жидким – так и должно быть. Распределите его между подготовленными формами и выпекайте 30 – 35 минут, пока шпажка, вставленная в центр коржа, не будет выходить сухой. Готовые коржи полностью охладите в формах на решетке примерно 1 час, после чего достаньте. Если верхушки получились неровными, аккуратно подровняйте их ножом для хлеба. Для крема просейте сахарную пудру и какао в большую миску, добавьте соль и перемешайте. В другой миске взбейте мягкое сливочное масло до гладкой и пышной консистенции. Отдельно смешайте сгущенное молоко без сахара, растворимый кофе эспрессо и ванильный экстракт, чтобы кофе полностью растворился. Постепенно добавляйте к маслу сухую смесь из пудры и какао, чередуя ее с кофейно-молочной смесью. Когда все ингредиенты соединятся, взбейте крем на высокой скорости до легкой и рыхлой текстуры. Для сборки выложите первый охлажденный корж на тарелку или подставку для торта, смажьте его примерно 1 стаканом крема и накройте вторым коржом. Сверху также нанесите слой крема, а затем покройте им бока торта. Выровняйте поверхность лопаткой. Украсьте торт засахаренной апельсиновой цедрой и зернами эспрессо в шоколаде. Перед подачей желательно дать торту немного настояться, чтобы коржи и крем хорошо соединились.

Домашнее печенье за несколько гривен – это как раз тот вариант, когда минимум ингредиентов дает действительно удачный результат. Оно получается мягким внутри, с легкой румяной корочкой и знакомым с детства ароматом.

Чтобы печенье не было сухим, важно не пересушить его в духовке – лучше вынуть немного раньше и дать "дойти" на противне. А еще обратите внимание на масло: оно должно быть мягким, но не растопленным, тогда тесто будет правильной консистенции.