Плутанина виникає ще й тому, що пляцок справді може бути дуже різним, зазначає ютуб-канал "Відчайдушні". Один готується майже як простий корж до чаю. Для іншого випікають кілька коржів, готують різні креми з горіхами, вишнями чи маком.

У чому ключова різниця між пляцком та тортом?

Слово "пляцок" має галицьке походження і використовується не всюди однаково. У різних регіонах можна почути інші пояснення. Загалом під "пляцком" розуміють випічку з тіста, яка може мати кілька шарів, крем, начинку. У багатьох джерелах його описують як щось подібне до торта, але трохи інше у виконанні.

Ось так виглядає справжній пляцок / Скрін з відео Лесі Кравецької

У традиційних рецептах, які передавалися в родинах, пляцки часто були складними – багатошаровими, з різними кремами, варенням, горіхами, цукатами. Водночас існують і базові варіанти, де процес максимально спрощений – достатньо змішати інгредієнти, збити масу і випекти корж. Саме тому складність залежить не від назви, а від конкретного рецепта.

Пляцок може бути як дуже простим, так і технічно складним десертом. Цікаво, що сприйняття цього слова також різниться. Для когось це будь-яка домашня випічка, для інших – щось плоске або нарізане порційно. Але найточніше пояснення зводиться до регіональної особливості. "Пляцок" – це насамперед галицький термін, тоді як "торт" є загальновживаним словом.

Як відрізнити пляцок від торта?

Якщо говорити простіше, різниця помітна навіть у формі та подачі. Торт зазвичай круглий, із чітко сформованим декором зверху – крем, глазур, тематичне оформлення. У ньому часто використовують сучасні інгредієнти та техніки.

Класичний торт / Фото unsplash

Пляцок, навпаки, печуть у прямокутних формах, а потім нарізають квадратами або прямокутниками. Зовнішній вигляд стриманіший – крихта, шоколадна поливка, горіхи або начинка, яка повторюється і зверху. Окреме значення має і склад.

Для пляцків характерні звичні інгредієнти – борошно, яйця, варення, горіхи, креми без складних поєднань. Це випічка, яка формується на основі домашніх рецептів і не прив’язана до трендів.

Пляцки — дуже популярна традиційна випічка Західної України. Вони мають особливий смак та красивий зріз. В одному виробі гармонійно поєднуються різноманітні коржі та прошарки. Ще 15 років тому, мабуть, неможливо було собі уявити будь-яке свято в Галичині, на яке б господиня не приготувала кілька пляцків. Та навіть без особливої нагоди вправні галицькі жінки часто випікають пляцки, щоб пригостити рідних, колег та сусідів,

– розповідає Леся Кравецька.

Пляцок тісно пов’язаний із традиціями. Його готують на свята, неділі, родинні зустрічі. На Галичині існує звичай після весілля давати гостям із собою набір пляцків – це частина культури, яка зберігається досі. Саме тому цей десерт часто сприймається не лише як страва, а як елемент родинної атмосфери.

Як приготувати справжній пляцок?

Пухкий та ніжний, мов хмаринка, рецептом ніжного пляцка поділилася, "Рецепти від Діалі" у TikTok.

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

Для макових коржів:

– 8 білків;

– 100 грамів цукру;

– 250 грамів борошна;

– 1 упаковка розпушувача;

– 3 столові ложки маку.

Для бісквіта:

– 8 жовтків;

– 2 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 200 грамів борошна;

– 1 упаковка розпушувача.

Для рожевої маси:

– 100 грамів цукру;

– 500 мілілітрів води;

– 2 упаковки вишневого желе;

– 500 мілілітрів сметани.

Приготування:

Для макових коржів білки збийте з цукром до стійких піків. Додайте борошно з розпушувачем і обережно перемішайте лопаткою, щоб маса залишилася повітряною. Наприкінці всипте мак і ще раз акуратно перемішайте. Готове тісто поділіть на 2 рівні частини й випечіть 2 макові коржі до готовності. Для бісквіта з’єднайте жовтки, яйця та цукор, після чого збийте до дуже пишної стійкої маси. Просійте борошно з розпушувачем, додайте до яєчної основи й обережно перемішайте до однорідності. Випікайте бісквіт до готовності, а після охолодження підготуйте його для складання пляцка. Для рожевої маси воду з цукром поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Коли суміш закипить, всипте вишневе желе, перемішайте до повного розчинення й залиште охолонути до кімнатної температури, але не дайте масі застигнути. Окремо збийте сметану, після чого додайте до неї охолоджене рідке желе й добре перемішайте. Зберіть пляцок шарами: маковий корж, частина рожевої маси, бісквіт, знову рожева маса й другий маковий корж. Поставте десерт у холодильник на ніч, щоб він добре стабілізувався, а зранку наріжте порційними шматочками й подавайте.

Як спекти шоколадний торт Карахільйо?

У цьому торті поєднується те, що важко уявити поруч. Ніжні коржі та насичений аромат шоколаду з присмаком лікери, пише All recipes.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів цукру;

– 220 грамів пшеничного борошна;

– 65 грамів несолодкого какао;

– 6 грамів розпушувача;

– 7 грамів харчової соди;

– 5 грамів солі;

– 240 мілілітрів молока;

– 2 великі яйця;

– 120 мілілітрів олії;

– 30 мілілітрів лікеру;

– 10 мілілітрів ванільного екстракту;

– 1,5 чайної ложки апельсинової цедри;

– 240 мілілітрів окропу.

Для шоколадно-кавового крему:

– 660 грамів цукрової пудри;

– 65 грамів несолодкого какао;

– 2,5 грама солі;

– 170 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 150 мілілітрів згущеного молока без цукру;

– 1 столова ложка розчинної кави еспресо;

– 10 мілілітрів ванільного екстракту.

Приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів. Підготуйте 2 круглі форми діаметром 23 сантиметри: змастіть їх маслом, а дно застеліть пергаментом. У великій мисці змішайте цукор, борошно, какао, розпушувач, соду та сіль. Додайте молоко, яйця, олію, лікер, ванільний екстракт і апельсинову цедру. Збивайте міксером на низькій швидкості приблизно 2 хвилини, щоб маса стала однорідною. Потім влийте окріп і ще раз перемішайте. Тісто буде досить рідким – так і має бути. Розподіліть його між підготовленими формами й випікайте 30 – 35 хвилин, поки шпажка, вставлена в центр коржа, не виходитиме сухою. Готові коржі повністю охолодіть у формах на решітці приблизно 1 годину, після чого дістаньте. Якщо верхівки вийшли нерівними, акуратно підрівняйте їх ножем для хліба. Для крему просійте цукрову пудру та какао у велику миску, додайте сіль і перемішайте. В іншій мисці збийте м’яке вершкове масло до гладкої та пишної консистенції. Окремо змішайте згущене молоко без цукру, розчинну каву еспресо та ванільний екстракт, щоб кава повністю розчинилася. Поступово додавайте до масла суху суміш із пудри та какао, чергуючи її з кавово-молочною сумішшю. Коли всі інгредієнти поєднаються, збийте крем на високій швидкості до легкої та пухкої текстури. Для складання викладіть перший охолоджений корж на тарілку або підставку для торта, змастіть його приблизно 1 склянкою крему й накрийте другим коржем. Зверху також нанесіть шар крему, а потім покрийте ним боки торта. Вирівняйте поверхню лопаткою. Прикрасьте торт зацукрованою апельсиновою цедрою та зернами еспресо в шоколаді. Перед подачею бажано дати торту трохи настоятися, щоб коржі й крем добре поєдналися.

Що ще смачного спекти?

Домашнє печиво за кілька гривень – це якраз той варіант, коли мінімум інгредієнтів дає справді вдалий результат. Воно виходить м’яким усередині, з легкою рум’яною скоринкою та знайомим з дитинства ароматом.

Щоб печиво не було сухим, важливо не пересушити його в духовці – краще вийняти трохи раніше й дати "дійти" на деку. А ще зверніть увагу на масло: воно має бути м’яким, але не розтопленим, тоді тісто буде правильної консистенції.