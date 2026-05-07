Запечена печінка рівно прогрівається і має м’який смак. А якщо її поєднати з яблуками, цибулею та журавлиною. Як приготувати таку смакоту, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як запекти курячу печінку з травами?

У такої печінки чудове поєднання – ніжний смак м'яса та терпкість від спецій, пише Mashed.

40 хвилини Порцій: 2

Інгредієнти:

– 380 грамів курячої печінки;

– 1/4 чайної ложки сушеного часнику;

– 1/4 чайної ложки сушеної цибулі;

– 1 столова ложка оливкової олії першого віджиму;

– 1 столова ложка орегано;

– 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;

– петрушка для подачі.

Вона чудово поєднується з рисом / Фото unsplash

Приготування:

Курячу печінку добре промийте, обсушіть і перекладіть у велику миску. Додайте сушений часник, цибулю, орегано та чебрець, влийте оливкову олію й ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий спеціями та травами. Духовку розігрійте до 180 градусів. Деко застеліть пергаментом і викладіть печінку в один шар, щоб вона рівномірно пропеклася. Запікайте приблизно 30 хвилин, час від часу перевіряючи готовність. Печінка має повністю приготуватися, але не пересушитися. Готову печінку перекладіть на тарілку, за бажанням посипте подрібненою петрушкою й подавайте теплою.

Як приготувати печінку з яблуками у духовці?

Ця страва вразить гостей поєднанням печінки та солодко-кислих яблук, зазначає Przyslij przepis.

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 2 цибулини;

– 1 яблуко;

– 2 столові ложки сушеної журавлини;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– майоран до смаку.

Чудова страва / Фото przyslij przepis

Приготування:

Курячу печінку добре промийте, обсушіть паперовими рушниками та очистьте від плівок. Після цього обваляйте шматочки в борошні. Цибулю наріжте півкільцями, а яблуко – тонкими скибочками. На сковорідці розігрійте олію й швидко обсмажте печінку з обох боків до легкої золотистої скоринки. Окремо кілька хвилин протушкуйте цибулю, щоб вона стала м’якою та ароматною. Форму для запікання злегка змастіть олією, викладіть частину цибулі, зверху розподіліть печінку, додайте шматочки яблука та посипте сушеною журавлиною. Накрийте рештою цибулі, приправте сіллю, перцем і майораном. Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікайте приблизно 20–25 хвилин. Подавайте страву гарячою – яблуко додає печінці ніжності, а журавлина приємно підкреслює смак легкою кислинкою.

Як підготувати курячу печінку до запікання?

Курячу печінку перед запіканням варто добре підготувати, бо саме від цього залежить і текстура, і смак готової страви. Спершу зріжте жир, плівки та жорсткі частини, а великі шматки варто розрізати на менші, приблизно однакового розміру. Так печінка приготується рівномірно.

Так печінка вийде у рази смачнішою / Фото unsplash

Після цього печінку необхідно промокнути паперовим рушником. Це простий, але важливий крок – зайва волога заважає спеціям, олії та маринаду нормально триматися на поверхні.

Запікати курячу печінку потрібно обережно, без надто високої температури й довгого часу. Її легко пересушити, а тоді структура стає зернистою і втрачає ніжність. Зазвичай достатньо приблизно 30–35 хвилин у духовці, але орієнтуватися варто не лише на час.

Готова печінка вже не має бути сирою всередині, але водночас повинна залишатися м’якою. Для перевірки часто використовують кухонний термометр – внутрішня температура має досягати приблизно 75 градусів.

Для м’якшого смаку можна замочити курячу печінку в молоці приблизно за годину перед приготуванням. Цей крок необов’язковий і залежить від особистих уподобань,

– радить кулінарка Лаура Фуентес.

Які спеції варто використати для печінки?

Перед запіканням печінку можна змішати з цибулею, часником, перцем, сушеними травами або невеликою кількістю вершкового масла. Так смак буде глибшим, а сама страва – соковитішою.

Для курячої печінки важливо не переборщити зі спеціями, бо її смак сам по собі досить виразний. Найчастіше використовують сіль, паприку, часниковий і цибулевий порошок, чорний перець, сушений орегано або італійські трави. Такий набір дає аромат, але не "забиває" саму печінку.

Цибуля для печінки майже така ж важлива, як і спеції. Вона додає солодкавості та пом’якшує смак. Паприка дає легкий димний відтінок і колір, а орегано або суміш італійських трав роблять аромат глибшим.

