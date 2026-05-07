Запеченная печень ровно прогревается и имеет мягкий вкус. А если ее совместить с яблоками, луком и клюквой. Как приготовить такую вкуснятину, читайте в материале 24 Канала.

Как запечь куриную печень с травами?

У такой печени замечательное сочетание – нежный вкус мяса и терпкость от специй, пишет Mashed.

40 минуты Порций: 2

Ингредиенты:

– 380 граммов куриной печени;

– 1/4 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1/4 чайной ложки сушеного лука;

– 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;

– 1 столовая ложка орегано;

– 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

– петрушка для подачи.

Она прекрасно сочетается с рисом / Фото unsplash

Приготовление:

Куриную печень хорошо промойте, обсушите и переложите в большую миску. Добавьте сушеный чеснок, лук, орегано и тимьян, влейте оливковое масло и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт специями и травами. Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом и выложите печень в один слой, чтобы она равномерно пропеклась. Запекайте примерно 30 минут, время от времени проверяя готовность. Печень должна полностью приготовиться, но не пересушиться. Готовую печень переложите на тарелку, по желанию посыпьте измельченной петрушкой и подавайте теплой.

Как приготовить печень с яблоками в духовке?

Это блюдо поразит гостей сочетанием печени и сладко-кислых яблок, отмечает Przyslij przepis.

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 2 луковицы;

– 1 яблоко;

– 2 столовые ложки сушеной клюквы;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– майоран по вкусу.

Замечательное блюдо / Фото przyslij przepis

Приготовление:

Куриную печень хорошо промойте, обсушите бумажными полотенцами и очистите от пленок. После этого обваляйте кусочки в муке. Лук нарежьте полукольцами, а яблоко – тонкими ломтиками. На сковороде разогрейте масло и быстро обжарьте печень с обеих сторон до легкой золотистой корочки. Отдельно несколько минут протушите лук, чтобы он стал мягким и ароматным. Форму для запекания слегка смажьте маслом, выложите часть лука, сверху распределите печень, добавьте кусочки яблока и посыпьте сушеной клюквой. Накройте оставшимся луком, приправьте солью, перцем и майораном. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 20–25 минут. Подавайте блюдо горячим – яблоко добавляет печени нежности, а клюква приятно подчеркивает вкус легкой кислинкой.

Как подготовить куриную печень к запеканию?

Куриную печень перед запеканием стоит хорошо подготовить, потому что именно от этого зависит и текстура, и вкус готового блюда. Сначала срежьте жир, пленки и жесткие части, а большие куски стоит разрезать на меньшие, примерно одинакового размера. Так печень приготовится равномерно.

Так печень получится в разы вкуснее / Фото unsplash

После этого печень необходимо промокнуть бумажным полотенцем. Это простой, но важный шаг – лишняя влага мешает специям, масла и маринада нормально держаться на поверхности.

Запекать куриную печень нужно осторожно, без слишком высокой температуры и долгого времени. Ее легко пересушить, а тогда структура становится зернистой и теряет нежность. Обычно достаточно примерно 30–35 минут в духовке, но ориентироваться стоит не только на время.

Готовая печень уже не должна быть сырой внутри, но в то же время должна оставаться мягкой. Для проверки часто используют кухонный термометр – внутренняя температура должна достигать примерно 75 градусов.

Для более мягкого вкуса можно замочить куриную печень в молоке примерно за час перед приготовлением. Этот шаг необязателен и зависит от личных предпочтений,

– советует кулинар Лаура Фуэнтес.

Какие специи стоит использовать для печени?

Перед запеканием печень можно смешать с луком, чесноком, перцем, сушеными травами или небольшим количеством сливочного масла. Так вкус будет глубже, а само блюдо – сочнее.

Для куриной печени важно не переборщить со специями, потому что ее вкус сам по себе достаточно выразительный. Чаще всего используют соль, паприку, чесночный и луковый порошок, черный перец, сушеный орегано или итальянские травы. Такой набор дает аромат, но не "забивает" саму печень.

Лук для печени почти такой же важный, как и специи. Он добавляет слащавости и смягчает вкус. Паприка дает легкий дымный оттенок и цвет, а орегано или смесь итальянских трав делают аромат более глубоким.

