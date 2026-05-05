Приготовление кофе – не слишком сложный процесс, однако у него есть свои секреты. Чтобы смаковать утром особый напиток, 24 Канал советует взять их на вооружение.

Сколько кофе надо на 1 чашку?

Для достижения сбалансированного вкуса кофе эксперты рекомендуют придерживаться проверенной пропорции, которую часто называют "золотым стандартом", рассказывает Coffee circle. На обычную чашку объемом 200 миллилитров лучше всего использовать от 12 до 15 граммов молотых зерен. Это примерно 2 столовые ложки без горки.

Заряд утренней бодрости / Фото Pixabay

Именно такое соотношение позволяет воде максимально раскрыть эфирные масла и естественную кислотность напитка, не делая его слишком водянистым или чрезмерно горьким.

Можно ли заливать кофе крутым кипятком?

Все кофеманы категорически не рекомендуют использовать крутой кипяток. Чрезмерно высокая температура воды мгновенно сжигает кофейные масла и разрушает деликатные вкусовые оттенки зерен, объясняет The Takeout.

Вместо приятной кислинки или сладких ноток вы получите напиток с выраженным привкусом горечи и жженого дерева. Это происходит из-за слишком быстрой экстракции, во время которой вода вытягивает из кофе нежелательные дубильные вещества.

Оптимальной для заваривания считается температура в диапазоне от 92 до 96 градусов по Цельсию. Не надо термометра – просто откройте крышку чайника и подождите 2 минуты после закипания.

Как приготовить капучино дома?

Капучино – один из самых популярных кофейных напитков. Берем оригинальный рецепт от Tasting table и наслаждаемся.

Начинаем с крепкой кофейной основы, что по интенсивности напоминает эспрессо. Для этого во френч-пресс засыпают кофе темной обжарки и заливают его лишь половиной стакана горячей воды, давая напитку настояться в течение четырех минут. Когда кофе готов, поршень опускают, а полученный концентрат переливают в чашку, создавая базу для будущего напитка.

Следующим важным этапом является подготовка молока, которое должно составлять треть объема напитка, тогда как еще одна треть приходится на пышную пену. Молоко нагревают до температуры 60 – 65 градусов после чего переливают в глубокую емкость и взбивают ручным капучинатором в течение трех минут до значительного увеличения в объеме. Если специального устройства нет, можно воспользоваться тем самым френч-прессом, интенсивно двигая поршень вверх-вниз до появления густых пузырьков.

В завершение взбитое молоко осторожно вливают в подготовленный кофе. По желанию напиток можно подсластить, украсить сверху щепоткой корицы или взбитыми сливками, что позволяет получить результат не хуже, чем в профессиональной кофейне.

