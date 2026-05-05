Когда на улице становится жарко, то включать духовку хочется далеко не всегда. Однако это вовсе не причина отказываться от вкусненького, стоит просто пойти другим путем, рассказывает 24 Канал.

Как приготовить вкусный торт без выпекания?

Берем самые простые ингредиенты – и творим магию по рецепту ютуб-канала "Полезные полезности". Тем более, что клубника уже тоже есть на прилавках!

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– печенье;

– молоко;

Этот торт вас поразит: смотрите видео

Приготовление:

Печенье смачиваем в молоке и выкладываем на пленку. Оставляем на 30 минут, чтобы оно размякло. Намазываем любимым кремом и выкладываем бананы. Сворачиваем рулет и ставим в холодильник на 1 – 2 часа. Делаем поливку из сливок, белого шоколада и миндальных хлопьев. Покрываем торт и украшаем кусочками клубники.

Какой крем для торта приготовить?

Крем на основе сметаны – это всегда хорошее решение. Дополнительно нужно лишь немного сгущенного молока, 15 граммов желатина и 75 граммов воды, рассказывает Cookpad.

Тщательно взбейте сметану со сгущенным молоком, пока масса не приобретет однородную и гладкую консистенцию. Параллельно подготовьте загуститель: залейте желатин холодной водой и отставьте на некоторое время, чтобы он хорошо набух перед дальнейшим использованием. Затем смешиваем – и дело сделано!

Как выбрать клубнику?

Эта ягода всегда должна быть непревзойденной, а особенно, когда речь идет об украшении десерта. Здесь стоит обращать внимание на несколько критериев, советует портал Pysznosci.

Сначала оцениваем цвет и аромат. Ягоды должны быть равномерно ярко-красными, с характерным блеском и выраженным сладким запахом, который ощущается даже на расстоянии. Если аромат слабый или отсутствует, клубника, вероятно, выращена в теплице с использованием большого количества удобрений.

Всегда избегайте ягод с белыми или зелеными кончиками. Они точно уже не созреют и будут кислыми. Не гонитесь за большими ягодами, потому что в них обычно больше воды и меньше сахара. Лучше выбирайте средние плоды и никогда не прогадаете.

Что еще приготовить на десерт?

Домашнее печенье всегда добавляет атмосфере особых ноток. Тем более когда его стоимость не больше цены чашки кофе.

Придется позаботиться только о качественном какао. От этого зависит и текстура теста, и вкус, и эстетика лакомства. Продукт должен быть без примесей, с насыщенным ароматом и вкусом, и после размешивания не должен оставлять водянистый цвет.