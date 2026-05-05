Коли надворі стає спекотно, то вмикати духовку хочеться далеко не завжди. Однак це зовсім не причина відмовлятися від смачненького, варто просто піти іншим шляхом, розповідає 24 Канал.

Як приготувати смачний торт без випікання?

Беремо найпростіші інгредієнти – і творимо магію за рецептом ютуб-каналу "Корисні корисності". Тим паче, що полуниця вже теж є на прилавках!

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– печиво;

– молоко;

Приготування:

Печиво змочуємо у молоці та викладаємо на плівку. Залишаємо на 30 хвилин, щоб воно розмʼякло. Намащуємо улюбленим кремом та викладаємо банани. Згортаємо рулет та ставимо у холодильник на 1 – 2 години. Робимо поливку в вершків, білого шоколаду та мигдальних пластівців. Покриваємо торт та прикрашаємо шматочками полуниці.

Який крем для торта приготувати?

Крем на основі сметани – це завжди гарне рішення. Додатково потрібно лише трішки згущеного молока, 15 грамів желатину та 75 грамів води, розповідає Cookpad.

Ретельно збийте сметану зі згущеним молоком, доки маса не набуде однорідної та гладкої консистенції. Паралельно підготуйте загущувач: залийте желатин холодною водою і відставте на деякий час, щоб він добре набух перед подальшим використанням. Потім змішуємо – і справу зроблено!

Як вибрати полуницю?

Ця ягода завжди повинна бути неперевершеною, а особливо, коли йдеться про прикрасу десерту. Тут варто звертати увагу на кілька критеріїв, радить портал Pysznosci.

Спочатку оцінюємо колір та аромат. Ягоди мають бути рівномірно яскраво-червоними, з характерним блиском і вираженим солодким запахом, який відчувається навіть на відстані. Якщо аромат слабкий або відсутній, полуниця, ймовірно, вирощена в теплиці з використанням великої кількості добрив.

Завжди уникайте ягід із білими або зеленими кінчиками. Вони точно вже не дозріють та будуть кислими. Не женіться за великими ягодами, бо в них зазвичай більше води і менше цукру. Краще обирайте середні плоди і ніколи не прогадаєте.

