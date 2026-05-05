Приготування кави – не надто складний процес, однак у нього є свої секрети. Аби смакувати зранку особливий напій, 24 Канал радить взяти їх на озброєння.

Скільки кави треба на 1 чашку?

Для досягнення збалансованого смаку кави експерти рекомендують дотримуватися перевіреної пропорції, яку часто називають "золотим стандартом", розповідає Coffee circle. На звичайну чашку об’ємом 200 мілілітрів найкраще використовувати від 12 до 15 грамів мелених зерен. Це приблизно 2 столові ложки без гірки.

Саме таке співвідношення дозволяє воді максимально розкрити ефірні олії та природну кислотність напою, не роблячи його занадто водянистим чи надмірно гірким.

Чи можна заливати каву крутим кипʼятком?

Усі кавомани категорично не рекомендують використовувати крутий окріп. Надмірно висока температура води миттєво спалює кавові олії та руйнує делікатні смакові відтінки зерен, пояснює The Takeout.

Замість приємної кислинки чи солодких ноток ви отримаєте напій із вираженим присмаком гіркоти та паленого дерева. Це відбувається через занадто швидку екстракцію, під час якої вода витягує з кави небажані дубильні речовини.

Оптимальною для заварювання вважається температура в діапазоні від 92 до 96 градусів за Цельсієм. Не треба термометра – просто відкрийте кришку чайника та зачекайте 2 хвилини після закипання.

Як приготувати капучино вдома?

Капучино – один з найпопулярніших кавових напоїв. Беремо оригінальний рецепт від Tasting table і насолоджуємося.

Починаємо з міцної кавової основи, що за інтенсивністю нагадує еспресо. Для цього у френч-прес засипають каву темного обсмаження та заливають її лише половиною склянки гарячої води, даючи напою настоятися протягом чотирьох хвилин. Коли кава готова, поршень опускають, а отриманий концентрат переливають у чашку, створюючи базу для майбутнього напою.

Наступним важливим етапом є підготовка молока, яке має становити третину об'єму напою, тоді як ще одна третина припадає на пишну піну. Молоко нагрівають до температури 60 – 65 градусів після чого переливають у глибоку ємність і збивають ручним капучинатором протягом трьох хвилин до значного збільшення в об'ємі. Якщо спеціального пристрою немає, можна скористатися тим самим френч-пресом, інтенсивно рухаючи поршень вгору-вниз до появи густих бульбашок.

На завершення збите молоко обережно вливають у підготовлену каву. За бажанням напій можна підсолодити, прикрасити зверху дрібкою кориці або збитими вершками, що дозволяє отримати результат не гірший, ніж у професійній кав'ярні.

