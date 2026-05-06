Часто достаточно кокосовой стружки, сгущенного молока, орехов или нескольких фиников – и за полчаса есть вкусняшка, которая выглядит не хуже коробки с полки. Такие рецепты удобны тем, что их легко подстроить под себя.
Как сделать конфеты из трех ингредиентов?
Быстро, просто и очень аппетитно – это все о конфетах с кокосовой стружкой, пишет food.obozrevatel.
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов кокосовой стружки;
– 150 – 180 граммов сгущенного молока;
– 50 – 70 граммов орехов.
Так легко и вкусно / Фото Freepik
Приготовление:
- Кокосовую стружку пересыпьте в глубокую миску и постепенно добавьте сгущенное молоко.
- Хорошо перемешайте массу ложкой или руками, чтобы она стала густой и легко держала форму. При необходимости количество сгущенки можно немного регулировать – масса не должна быть слишком жидкой.
- Отщипывайте небольшие порции кокосовой смеси, внутрь кладите орех и формируйте аккуратные конфеты.
- Готовые шарики можно дополнительно обвалять в кокосовой стружке.
- Перед подачей поставьте конфеты в холодильник примерно на 30 – 40 минут, чтобы они стали плотнее и лучше держали форму.
Как сделать конфеты с финиками?
Сочетание голубого сыра с финиками и шоколадом, дает неповторимый вкус, отмечает Valeriia Veligura в TikTok.
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 10 фиников;
– 100 граммов сыра с плесенью;
– 20 орехов;
– 2 плитки молочного, белого или черного шоколада;
– измельченные орехи для декора по вкусу;
– кокосовая стружка для декора по вкусу;
– вафельная крошка для декора по вкусу.
Приготовление:
- Финики надрежьте вдоль и осторожно выньте косточки. Сыр с плесенью нарежьте небольшими кусочками.
- В каждый финик положите немного сыра и орехи, после чего хорошо прижмите, чтобы начинка держалась внутри.
- Шоколад растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке.
- Окуните начиненные финики в растопленный шоколад и выложите на пергамент.
- По желанию сразу посыпьте сверху измельченными орехами, кокосовой стружкой или вафельной крошкой.
- Поставьте десерт в холодильник до полного застывания шоколада, после чего подавайте.
Как приготовить конфеты с орехами и шоколадом в мультиварке?
Когда не хватает времени, а гости на пороге, спасет рецепт в мультиварке, пишет Рэйчел Мэнсфилд.
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов орехов;
– 200 граммов полусладкого шоколада;
– 200 граммов темного шоколада;
– 250 граммов сливочного арахисового масла.
Приготовление:
- Орехи отмерьте заранее. Можно взять пекан, грецкие орехи, арахис или смешать несколько видов. По желанию слегка поджарьте их на сухой сковородке, чтобы вкус стал более выразительным, но это не обязательно.
- Полусладкий и темный шоколад поломайте на кусочки и переложите в чашу мультиварки. Сверху добавьте сливочное арахисовое масло, но сразу не перемешивайте. Включите мультиварку на низкий режим и оставьте примерно на 1 час.
- Примерно внутри этого времени осторожно перемешайте массу, чтобы шоколад и арахисовое масло равномерно растаяли и стали гладкими и блестящими.
- Когда смесь станет однородной, добавьте орехи и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт шоколадом. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте массу ложкой небольшими порциями или распределите ее одним слоем, если хотите потом ломать конфеты на кусочки.
- Поставьте противень в холодильник минимум на 1 час, пока шоколад полностью застынет.
- Для более быстрого результата можно охладить конфеты в морозильной камере 20 – 30 минут. Когда масса станет твердой, нарежьте ее квадратиками или разломайте на неровные кусочки.
- Храните конфеты в герметичном контейнере в холодильнике до 2 недель – хотя есть большие шансы, что вы съедите их быстрее.
