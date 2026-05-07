Бульйон – це вміння знайти баланс інгредієнтів та проявити трішки терпіння. Так, страва не з найпростіших, але результат вартий кожної хвилини старання.

Читайте також Що приготувати з фаршу: ідеї смачних та простих страв

Як зварити ідеальний бульйон?

Курячий бульйон можна вважати своєрідною класикою, адже час від часу його готують усі. Як довести страву до витвору мистецтва розповідає портал Kwestia smaku.

Час :

: Порцій:

Інгредієнти:

– ціла курка або частини курки з кістками, можна додати субпродукти;

– 1 – 2 морквини;

– пів пучка петрушки;

– по шматочку цибулі-порею, селери та капусти;

– кілька гілочок петрушки;

– 1 – 2 шматочки сушених лаврових грибів або підберезників;

– 3 лаврових листки;

– 3 горошини запашного перцю;

– обсмажені цибуля та зубчик часнику;

– морська сіль і свіжозмелений перець до смаку.

Приготування:

Помістіть промиту курку в каструлю разом із зеленню, гілочками петрушки та ароматними травами. Для глибшого смаку додайте гриби, зубчик часнику та попередньо обсмажену цибулю, після чого залийте інгредієнти холодною водою. Доведіть суміш до кипіння на сильному вогні, обов'язково посоливши воду. Коли бульйон закипить, ретельно зніміть піну, що утворилася на поверхні. Зменште вогонь до мінімуму і продовжуйте готувати під прочиненою кришкою близько 1,5 години, щоб напій став насиченим. Наприкінці додайте свіжозмелений перець для пікантності та завершеності смаку.

Як приготувати повітряні галушки?

Галушки не просто додадуть страві ситності, а й потішать оригінальним національним колоритом. Готуємо цей чудовий додаток за рецептом з TikTok Nom_Nom.

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 столова ложка олії;

– 10 столових ложок манки;

– чверть чайної ложки солі.

Ці галушки вас здивують: дивіться відео

Приготування:

Ретельно перемішайте масу та залиште її відпочити приблизно на 20 хвилин. Ця пауза необхідна для того, щоб інгредієнти поєдналися, а основа набухла. Це зробить галушки значно ніжнішими та допоможе їм краще тримати форму. Коли бульйон буде готовий, почніть формувати галушки за допомогою ложки, попередньо змоченої у воді, щоб тісто не прилипало. Опускайте їх у киплячу рідину та варіть протягом кількох хвилин до готовності.

Що додати до бульйону для більш вираженого смаку?

Хоча класичний курячий бульйон складається лише з води та основи, саме овочі й трави роблять його смак по-справжньому глибоким та насиченим. Спробуйте одну корисну звичку: зберігайте обрізки овочів від інших страв у морозильній камері.

Тоді в день приготування у вас під рукою вже буде готовий ароматний набір. Просто залиште каструлю томитися на невеликому вогні протягом трьох годин, час від часу знімаючи піну з поверхні.

Пам’ятайте, що в цій справі немає місця зайвому перфекціонізму. Якщо ви відволіклися і бульйон варився довше — він просто стане концентрованішим. А якщо у вас обмаль часу, ви отримаєте легшу й делікатнішу основу.

У мене вдома я зазвичай додаю селеру, цибулю та моркву, а також кілька трав і спецій для більшої добової норми. Але, чесно кажучи, немає жодних правил щодо того, що можна додавати до каструлі з курячими кістками. Додайте смажений часник, якщо хочете, щоб він був солодшим і карамелізованішим, додайте імбир, якщо хочете трохи гострого, або фенхель для нотки анісу,

– зазначає Саммер Міллер, авторка кулінарних книг.

Які спеції можна додати до бульйону?

Для насиченого домашнього бульйону чудово підійде як власноруч запечена тушка, так і готова курка-гриль із магазину. Класичне тріо із селери, моркви та цибулі створить ідеальну смакову базу, а додавання часнику – це вже справа вашого смаку: сміливо використовуйте стільки, скільки забажаєте.

Зелень та спеції додають страві фінальних штрихів. Свіжий чебрець подарує легку свіжість і прозорість, а лавровий лист внесе делікатні квіткові нотки. Не поспішайте викидати стебла петрушки, адже вони багатші на ефірні олії, ніж листя, і віддадуть бульйону весь свій аромат. А якщо ви любите легку пікантність, додайте кілька горошин чорного перцю.

А чим смачненьким себе потішити?

Не треба витрачати багато часу – спробуйте смачнющі домашні цукерки. Вони не поступляться магазинним, і можна вибрати на будь-який смак.

А ще це чудова нагода спробувати себе у ролі кондитера. Повірте – вам усе чудово вдасться.