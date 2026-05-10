Это может быть обычная вода, легкий рассол или сыворотка – точный состав лучше всего смотреть на этикетке. Но точно не стоит выливать это ценное вещество!

Почему его лучше не выливать?

Упаковка со свежей моцареллой почти всегда имеет внутри жидкость – это может быть вода, слабый рассол или сыворотка. Она нужна не для красоты. Именно эта заливка не дает сыру быстро подсыхать, помогает сохранить его мягкость, влажность и упругую текстуру. Поэтому после открытия упаковки ее лучше не выливать сразу, если вы не планируете использовать всю моцареллу за раз, отмечает АІІ рецепты. Остатки сыра стоит переложить в чистый контейнер вместе с этой жидкостью, плотно закрыть и держать в холодильнике.

Отдельно можно упомянуть рассол из феты. Он имеет более яркий, кисловато-соленый вкус, поэтому его лучше добавлять не везде, но в некоторых блюдах очень уместен. Его можно добавить в маринад для куриного филе, использовать для тофу, влить несколько ложек в суп или смешать с сырными намазками и соусами. Главное – сначала пробовать и только потом добавлять соль, потому что такая жидкость сама по себе уже довольно выразительная.

В то же время не каждую жидкость из контейнера стоит хранить. Если сыр долго стоял открытым, изменил запах, стал скользким или сама жидкость выглядит подозрительно, лучше не использовать ее в пищу. Но если моцарелла, бурата или фета свежие, эта "вода" может стать маленьким кухонным бонусом – для теста, супа, риса, маринада или соуса. Это простой способ не выбрасывать то, что еще может добавить блюду вкуса.

Из чего ее готовят?

В этой "воде" из-под сыра обычно нет ничего сложного. Если это моцарелла или бурата, то в упаковке может быть обычная вода, легкий рассол или сыворотка. В рассоле основа простая – вода и соль. Иногда производители добавляют регулятор кислотности, например лимонную кислоту, чтобы поддержать правильный вкус, текстуру и среду для хранения сыра, сообщает Рysznosci.

Если это сыворотка, то в ней могут оставаться молочные компоненты: немного белка, лактозы, минеральных веществ и естественная молочная кислинка. Именно поэтому такая жидкость имеет не просто соленый, а едва молочный вкус. Она не такая насыщенная, как сам сыр, но может иметь мягкий сливочный оттенок.

В фети или брынзе жидкость обычно солонее, потому что это уже выразительный рассол для хранения сыра. Там главные компоненты – вода и соль, иногда также молочная кислота или другие регуляторы кислотности. Именно поэтому такую жидкость надо использовать осторожно: она может быстро пересолить тесто, соус или маринад.

Что из нее приготовить?

Самый очевидный вариант – тесто для пиццы, пишет falstaff. Часть обычной воды можно заменить жидкостью из моцареллы. Тесто получит легкий солоноватый вкус и тонкий сырный аромат, который хорошо сочетается с томатами, базиликом, оливковым маслом и простыми начинками.

Важно только помнить, что в заливке уже есть соль, поэтому основное тесто или соус лучше не пересаливать.

Варка риса – один из самых простых (и самых умных) способов использования остатков рассола. Независимо от того, хотите ли вы использовать этот метод для приготовления риса в качестве гарнира, или заменить его во время приготовления ризотто, остатки рассола – отличный вариант для приготовления различных блюд из риса,

– советует кулинар Молли Харрис.

Прекрасно такая жидкость проявляет себя и в соусах. Ее можно добавить в томатный соус, овощного супа, крем-супа или ризотто. Много не нужно – достаточно нескольких ложек, чтобы вкус стал глубже и мягче.

В ризотто она может частично заменить бульон, а во время варки макарон ее лучше использовать не вместо всей воды, а как небольшое дополнение. Есть еще один простой способ – использовать заливку для маринада к курице. Она уже имеет солоноватую основу, а вместе с оливковым маслом, чесноком и травами превращается в быструю базу перед жаркой или запеканием. Это не тот ингредиент, который полностью изменит блюдо, но он может сделать вкус немного интереснее без лишних усилий.

