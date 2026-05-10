Це може бути звичайна вода, легкий розсіл або сироватка – точний склад найкраще дивитися на етикетці. Але точно не варто виливати цю цінну речовину!

Чому її краще не виливати?

Упаковка зі свіжою моцарелою майже завжди має всередині рідину – це може бути вода, слабкий розсіл або сироватка. Вона потрібна не для краси. Саме ця заливка не дає сиру швидко підсихати, допомагає зберегти його м’якість, вологість і пружну текстуру. Тому після відкриття упаковки її краще не виливати одразу, якщо ви не плануєте використати всю моцарелу за раз, зазначає Аll recipes. Залишки сиру варто перекласти в чистий контейнер разом із цією рідиною, щільно закрити й тримати в холодильнику.

Окремо можна згадати розсіл із фети. Він має яскравіший, кислувато-солоний смак, тому його краще додавати не всюди, але в деяких стравах дуже доречний. Його можна додати до маринаду для курячого філе, використати для тофу, влити кілька ложок у суп або змішати з сирними намазками й соусами. Головне – спершу куштувати й лише потім додавати сіль, бо така рідина сама по собі вже доволі виразна.

Водночас не кожну рідину з контейнера варто зберігати. Якщо сир довго стояв відкритим, змінив запах, став слизьким або сама рідина виглядає підозріло, краще не використовувати її в їжу. Але якщо моцарела, бурата чи фета свіжі, ця "вода" може стати маленьким кухонним бонусом – для тіста, супу, рису, маринаду або соусу. Це простий спосіб не викидати те, що ще може додати страві смаку.

З чого її готують?

У цій "воді" з-під сиру зазвичай немає нічого складного. Якщо це моцарела або бурата, то в упаковці може бути звичайна вода, легкий розсіл або сироватка. У розсолі основа проста – вода й сіль. Іноді виробники додають регулятор кислотності, наприклад лимонну кислоту, щоб підтримати правильний смак, текстуру й середовище для зберігання сиру, повідомляє Рysznosci.

Якщо це сироватка, то в ній можуть залишатися молочні компоненти: трохи білка, лактози, мінеральних речовин і природна молочна кислинка. Саме тому така рідина має не просто солоний, а ледь молочний смак. Вона не така насичена, як сам сир, але може мати м’який вершковий відтінок.

У феті чи бринзі рідина зазвичай солоніша, бо це вже виразний розсіл для зберігання сиру. Там головні компоненти – вода й сіль, іноді також молочна кислота або інші регулятори кислотності. Саме тому таку рідину треба використовувати обережно: вона може швидко пересолити тісто, соус або маринад.

Що з неї приготувати?

Найочевидніший варіант – тісто для піци, пише falstaff. Частину звичайної води можна замінити рідиною з моцарели. Тісто отримає легкий солонуватий смак і тонкий сирний аромат, який добре поєднується з томатами, базиліком, оливковою олією та простими начинками.

Важливо тільки пам’ятати, що в заливці вже є сіль, тому основне тісто або соус краще не пересолювати.

Варіння рису – один із найпростіших (і найрозумніших) способів використання залишків розсолу. Незалежно від того, чи ви хочете використовувати цей метод для приготування рису як гарніру, чи замінити його під час приготування різотто, залишки розсолу – чудовий варіант для приготування різних страв з рису,

– радить кулінарка Моллі Гарріс.

Чудово така рідина проявляє себе і в соусах. Її можна додати до томатного соусу, овочевого супу, крем-супу або різотто. Багато не потрібно – достатньо кількох ложок, щоб смак став глибшим і м’якшим.

У різотто вона може частково замінити бульйон, а під час варіння макаронів її краще використовувати не замість усієї води, а як невеликий додаток. Є ще один простий спосіб – використати заливку для маринаду до курки. Вона вже має солонувату основу, а разом з оливковою олією, часником і травами перетворюється на швидку базу перед смаженням або запіканням. Це не той інгредієнт, який повністю змінить страву, але він може зробити смак трохи цікавішим без зайвих зусиль.

