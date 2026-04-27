У приготуванні чебуреків зазвичай найбільше часу та зусиль забирає тісто. Але можна трішки схитрувати та використати лаваш – результат буде так само вражаючим, розповідає TikTok Culinary Maker.

До теми Ліниві голубці за лічені хвилини: коли немає часу, а хочеться чогось ситного

Як приготувати ліниві чебуреки?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 10 круглих лавашів;

– 450 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– 100 мілілітрів води;

– сіль та перець до смаку;

– яйце.

Приготування:

Подрібніть цибулю за допомогою блендера або ножа та ретельно з’єднайте її з м’ясним фаршем. Приправте масу сіллю, перцем і влийте трохи води для соковитості. Рівномірно розподіліть начинку по листу лаваша (цілому або розрізаному навпіл), змастіть краї збитим яйцем для надійної фіксації та щільно згорніть. Обсмажуйте заготовки на розігрітій олії на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.

На що звертати увагу при виборі фаршу?

Спочатку оцініть його колір та аромат. Свіжа яловичина має бути яскраво-червоною, а свинина – рожевою. Уникайте продукту з сіруватим або зеленкуватим відтінком, бо це сигнал про те, що мʼясо залежалося, розповідає WP Kuchnia.

Запах має бути нейтральним, м’ясним, без кислих ноток або різкого аромату спецій, якими часто намагаються приховати несвіжість. Також зверніть увагу на текстуру та наявність рідини в лотку. Якісний фарш виглядає розсипчастим, з чіткими "нитками" від м’ясорубки, а не однорідною пастою.

Які рецепти варто спробувати?