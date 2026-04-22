"Коул Слоу" – це легендарний гарнір із цікавим минулим, чиє ім'я походить від голландського "koolsla", що буквально означає "капустяний салат". Ще у XVIII столітті в Нідерландах готували подрібнену капусту, заправлену оцтом. Пізніше цей рецепт став надзвичайно популярним в Америці, перетворившись на обов'язковий додаток до барбекю та страв на грилі, розповідає портал Shuba.
Як приготувати салат "Коул Слоу"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа:
– по 250 грамів білоголової та червоної капусти;
– 75 грамів моркви;
– гілочка кропу;
заправка:
– 30 грамів майонезу;
– 30 грамів 15% сметани;
– 30 мілілітрів яблучного оцту;
– 15 грамів гірчиці;
– 20 грамів цукру;
– 10 грамів солі;
– дрібка перцю.
Салат з історією / Фото "Прості рецепти"
Приготування:
- Наріжте обидва види капусти тонкою соломкою та перекладіть у глибоку ємність.
- Подрібнені овочі притисніть руками, щоб вони стали м’якшими та пустили сік.
- Натріть очищену моркву на великій тертці, дрібно наріжте свіжий кріп і додайте ці інгредієнти до капусти.
- Для соусу змішайте в окремій піалі майонез, сметану, гірчицю та яблучний оцет, приправивши суміш сіллю, цукром і перцем до смаку.
- З’єднайте овочі з готовою заправкою та ретельно перемішайте.
- Перед подачею залиште салат у холодильнику на годину.
Як вибрати капусту на салат?
Для соковитого салату найкраще підходить капуста з тонким та ніжним листям. Обирайте качани, які здаються важкими для свого розміру, але при цьому мають світло-зелений колір – це ознака того, що всередині багато вологи, підказує Kuchnia.
Уникайте занадто щільних, "кам'яних" головок із товстими грубими прожилками, оскільки вони зазвичай призначені для тривалого зберігання або квашення і будуть надто жорсткими в сирому вигляді.
Також зверніть увагу на зовнішній стан качана. Листя має бути пружним, без темних плям, сухих країв або ознак в’янення.
