"Коул Слоу" – це легендарний гарнір із цікавим минулим, чиє ім'я походить від голландського "koolsla", що буквально означає "капустяний салат". Ще у XVIII столітті в Нідерландах готували подрібнену капусту, заправлену оцтом. Пізніше цей рецепт став надзвичайно популярним в Америці, перетворившись на обов'язковий додаток до барбекю та страв на грилі, розповідає портал Shuba.

Як приготувати салат "Коул Слоу"?

Час : 20 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

основа:

– по 250 грамів білоголової та червоної капусти;

– 75 грамів моркви;

– гілочка кропу;

заправка:

– 30 грамів майонезу;

– 30 грамів 15% сметани;

– 30 мілілітрів яблучного оцту;

– 15 грамів гірчиці;

– 20 грамів цукру;

– 10 грамів солі;

– дрібка перцю.

Салат з історією / Фото "Прості рецепти"

Приготування:

Наріжте обидва види капусти тонкою соломкою та перекладіть у глибоку ємність. Подрібнені овочі притисніть руками, щоб вони стали м’якшими та пустили сік. Натріть очищену моркву на великій тертці, дрібно наріжте свіжий кріп і додайте ці інгредієнти до капусти. Для соусу змішайте в окремій піалі майонез, сметану, гірчицю та яблучний оцет, приправивши суміш сіллю, цукром і перцем до смаку. З’єднайте овочі з готовою заправкою та ретельно перемішайте. Перед подачею залиште салат у холодильнику на годину.

Як вибрати капусту на салат?

Для соковитого салату найкраще підходить капуста з тонким та ніжним листям. Обирайте качани, які здаються важкими для свого розміру, але при цьому мають світло-зелений колір – це ознака того, що всередині багато вологи, підказує Kuchnia.

Уникайте занадто щільних, "кам'яних" головок із товстими грубими прожилками, оскільки вони зазвичай призначені для тривалого зберігання або квашення і будуть надто жорсткими в сирому вигляді.

Також зверніть увагу на зовнішній стан качана. Листя має бути пружним, без темних плям, сухих країв або ознак в’янення.

