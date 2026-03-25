Картопля та фарш завжди створюють ідеальне поєднання, адже забезпечують високий рівень ситності та чудовий смак. Цепеліни – надає змогу насолодитися цим дуетом, не витрачаючи багато зусиль, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати цепеліни?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

картопляне тісто:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 яйця;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку;

– 400 грамів борошна;

начинка:

– 600 грамів фаршу;

– 1 цибуля;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Ваші рідні будуть у захваті / Фото "Господинька"

Приготування:

Спершу беремося на начинку. Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо, потім додаємо фарш, солимо, перчимо та смажимо до готовності. Картоплю варимо, робимо пюре, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Ділимо тісто на невеликі кульки, з яких робимо коржики. Викладаємо начинку та защипаємо як пиріжки. Варимо у добре підсоленій воді 6 – 7 хвилин, поки не спливуть. Подавати найкраще із зеленню, смаженою цибулею та улюбленим соусом.

Як вибрати якісний фарш?

Щоб вибрати якісний фарш, передусім дивіться на його колір та текстуру. Свіжа яловичина має бути яскраво-червоною, а свинина – рожевою, підказує Kobieta.

Уникайте м'яса з сірими плямами або надто дрібним помелом, схожим на пасту, адже так часто маскують жир та хрящі. Також зверніть увагу на запах і вологу. Свіжий продукт пахне нейтрально, без кислинки чи різких ноток.

У лотку не повинно бути багато каламутної рідини – це ознака того, що фарш був заморожений або в нього додали воду для ваги. Для соковитості страв обирайте фарш, де приблизно 20% жиру.

