Тунець – це чудовий інгредієнт, з якого можна зробити безліч смачних речей, практично не докладаючи зусиль. Ця апетитна намазка вас приємно вразить та стане улюбленим рішенням для перекусу, розповідає TikTok tak.smachno.tyt.

Як приготувати намазку з тунцем?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варених яйця;

– половина червоної цибулі;

– 3 солоних огірки;

– 2 банки тунця;

– сіль та перець до смаку;

– 2 ложки крем-сиру або майонезу.

Приготування:

Приготування:

Яйця варимо на круто, чистимо та розминаємо виделкою. Огірки та цибулю нарізаємо дрібними кубиками та додаємо у масу. За бажанням можна додати нарізану зелену цибулю. Додаємо тунець і добре перемішуємо. Заправляємо, солимо, перчимо і ще раз добре перемішуємо.

На що звертати увагу при купівлі тунця?

Насамперед звертайте увагу на маркування та склад. Найякіснішим вважається тунець у власному соку або в оливковій олії, де в інгредієнтах зазначені лише риба, сіль та заливка, радить WP Kuchnia.

Уникайте варіантів із великою кількістю добавок, підсилювачів смаку чи незрозумілих рослинних жирів. Також перевірте напис на банці: напис "цілі шматочки»" (solid) гарантує соковиту текстуру, тоді як "подрібнений" (shredded) або "салатний" тунець часто нагадує кашоподібну масу, яка може зробити страву занадто вогкою.

