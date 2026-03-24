Торт "Маркиза" – это настоящая кулинарная находка, где в каждом кусочке переплетаются три разные структуры: рассыпчатая основа из песочного теста, хрустящий слой воздушной меренги с измельченными орехами и шелковистый масляный крем на основе сгущенного молока. Контраст теста и крема подарит вам просто незабываемое наслаждение, убеждает портал Shuba.
Как сделать торт "Маркиза"?
- Час: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
песочное тесто:
– 300 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 желтка;
меренга:
– 3 яичных белка;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;
крем:
– 220 граммов сливочного масла;
– 500 граммов вареного сгущенного молока;
добавки:
– 120 граммов грецких орехов.
Отличный выбор к праздничному столу / Фото "Вкусные и простые рецепты"
Приготовление:
- Холодное сливочное масло быстро натрите прямо в муку, добавьте разрыхлитель и тщательно перетрите массу руками до состояния мелкой крошки.
- Положите в смесь яичные желтки и быстро замесите эластичное тесто.
- Полученную массу поделите на 5 – 6 равных частей и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут.
- Параллельно с этим слегка подсушите орехи на сухой сковородке и измельчите их ножом.
- Яичные белки взбейте миксером до появления легкой пены, после чего постепенно всыпайте сахар.
- Продолжайте процесс в течение 6 – 7 минут, пока масса не станет плотной и блестящей. В конце добавьте лимонный сок и кукурузный крахмал, взбивая смесь еще 2 – 3 минуты до достижения максимально устойчивого состояния.
- Каждую часть охлажденного теста тонко раскатайте на пергаменте. Сверху равномерно распределите орехи и слегка прижмите их скалкой.
- Положите на ореховый слой порцию подготовленной меренги, разравнивая ее лопаткой.
- Поставьте противень в разогретую до 150 градусов духовку и выпекайте коржи примерно 30 минут, можно выпекать коржи одновременно на разных уровнях.
- Для крема мягкое сливочное масло взбейте до белого цвета, затем постепенно добавьте сгущенное молоко и продолжайте взбивать до пышности.
- На полностью охлажденные коржи осторожно нанесите слой крема.
- Собирайте торт деликатно, чтобы не разломать хрустящую меренгу, и поставьте готовый десерт в прохладное место для пропитки.
Какая главная ошибка в приготовлении меренги?
Самой распространенной ошибкой, которая портит меренгу еще на старте, является попадание даже малейшей капли жира или желтка в белковую массу. Жир разрушает структуру белковых связей, не позволяя воздушным пузырькам удерживать форму, из-за чего масса остается жидкой и не взбивается до устойчивых пиков, подсказывает Posypane.
Также важно использовать абсолютно сухую и обезжиренную посуду (лучше стеклянную или металлическую), ведь остатки влаги на стенках миски действуют так же губительно, превращая пышную пену в сероватую жидкость.
