Книдли – это прекрасная возможность не только разнообразить свои кулинарные будни, но и отдать должное традиционным блюдам и культуре. Они легкие в приготовлении и не требуют сложных ингредиентов, а результат получится действительно удивительным, рассказывает TikTok Дом Муляровых.

Как приготовить кныдли?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– килограмм сваренного в мундирах картофеля;

– 100 граммов картофельного крахмала;

– 1 яйцо;

– 15 граммов соли;

начинка:

– 900 граммов творога кисломолочного сыра;

– 300 граммов сметаны;

– 30 граммов укропа;

– 15 граммов соли;

дополнительно:

– 100 граммов кукурузной муки для панировки;

– масло для жарки.

Делаем кныдли, в которые вы влюбитесь

Приготовление:

Картофель прокручиваем через мясорубку, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Сыр смешиваем с другими ингредиентами для начинки и очень хорошо перемешиваем. Формируем пирожки-книдли: отщипываем кусочки теста, выкладываем начинку и защипываем. Обваливаем все кныдли в кукурузной муке. Обжариваем в хорошо разогретом масле до золотистости.

Какой картофель выбирать для теста на пирожки?

Лучше всего подходят высококрахмалистые сорта, которые хорошо развариваются, то есть "мучнистые" сорта. Ищите картофель с желтоватой или коричневой шероховатой кожурой и белой мякотью, советует Akademia smaku.

Крахмал в таких клубнях работает как естественный "клей", который делает тесто эластичным, нежным и одновременно позволяет ему хорошо держать форму во время жарки или запекания. Выбирайте зрелую, даже старую картошку. Он дает ту самую воздушную, почти кремовую текстуру, за которую так ценят картофельные зразы или пирожки.

