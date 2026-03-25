Курочка – замечательная основа для питательного праздничного салата, а в подкопченном виде она придает ему особый вкусовой оттенок. Добавляем сыр и еще несколько простых ингредиентов – и яркое праздничное настроение гарантировано, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Яна"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов копченой курицы;

– 2 свежих огурца;

– 3 вареных яйца;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 100 граммов твердого сыра;

– 6 – 7 помидоров черри;

– соль и перец по вкусу;

– майонез по вкусу.

Салат, который сделает праздник особенным / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Курицу нарезаем кубиками, выкладываем на дно кольца, утрамбовываем, солим, перчим и делаем сеточку из майонеза. Следующий слой – нарезанные кубиком огурцы. Затем – натертые яйца, кукуруза и сыр. После каждого слоя делаем сеточку из майонеза. В конце украшаем салат половинками помидоров черри. Перед подачей ставим в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились.

На что обращать внимание при покупке копченой курицы?

Прежде всего смотрите на цвет и состояние кожуры. Она должна быть золотисто-коричневой, сухой и блестящей, отмечает портал Wprost.

Если кожура слишком яркая, оранжевая или имеет липкий налет, это признак использования "жидкого дыма" и красителей вместо натурального копчения. Настоящая копченая птица имеет равномерный цвет без светлых пятен, которые свидетельствуют о том, что дым не проник глубоко в мясо.

Также обратите внимание на цвет мяса на срезе. У натурально копченой курицы мясо возле кости может иметь розоватый оттенок, но оно не должно быть сырым. Если же грудинка внутри абсолютно белая и сырая, ее, вероятнее всего, просто сварили с добавлением ароматизаторов.

