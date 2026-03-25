Курочка – замечательная основа для питательного праздничного салата, а в подкопченном виде она придает ему особый вкусовой оттенок. Добавляем сыр и еще несколько простых ингредиентов – и яркое праздничное настроение гарантировано, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить салат "Яна"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов копченой курицы;
– 2 свежих огурца;
– 3 вареных яйца;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– 100 граммов твердого сыра;
– 6 – 7 помидоров черри;
– соль и перец по вкусу;
– майонез по вкусу.
Салат, который сделает праздник особенным / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Курицу нарезаем кубиками, выкладываем на дно кольца, утрамбовываем, солим, перчим и делаем сеточку из майонеза.
- Следующий слой – нарезанные кубиком огурцы. Затем – натертые яйца, кукуруза и сыр. После каждого слоя делаем сеточку из майонеза.
- В конце украшаем салат половинками помидоров черри.
- Перед подачей ставим в холодильник, чтобы все вкусы хорошо соединились.
На что обращать внимание при покупке копченой курицы?
Прежде всего смотрите на цвет и состояние кожуры. Она должна быть золотисто-коричневой, сухой и блестящей, отмечает портал Wprost.
Если кожура слишком яркая, оранжевая или имеет липкий налет, это признак использования "жидкого дыма" и красителей вместо натурального копчения. Настоящая копченая птица имеет равномерный цвет без светлых пятен, которые свидетельствуют о том, что дым не проник глубоко в мясо.
Также обратите внимание на цвет мяса на срезе. У натурально копченой курицы мясо возле кости может иметь розоватый оттенок, но оно не должно быть сырым. Если же грудинка внутри абсолютно белая и сырая, ее, вероятнее всего, просто сварили с добавлением ароматизаторов.
