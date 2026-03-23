Его легко и быстро готовить – тесто простое, начинка тоже без лишних этапов.Такой рецепт без труда приготовит даже новичок, рассказывает ютуб-канал Kateryna Tarasenko.

Как приготовить сочники?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов сметаны;

– 100 граммов сахара;

– ваниль;

– 450 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 100 граммов сливочного масла;

– 7 граммов разрыхлителя;

– 350 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 70 граммов сахара.

Приготовление:

Сначала приготовьте тесто. Смешайте сметану с сахаром и ванилью, чтобы сахар растворился. Отдельно перетрите муку с холодным сливочным маслом в крошку, добавьте разрыхлитель и соль. Влейте сметанную смесь и быстро соедините все в тесто, не вымешивая долго. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 20 минут. Для начинки к творогу добавьте белок, сметану и сахар, после чего перебейте блендером до густой однородной массы. Желток оставьте для смазывания. Охлажденное тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 0,5 сантиметра. Вырежьте кружочки диаметром 8 – 10 сантиметров. На одну половину каждого кружочка выложите начинку, не доходя немного до краев, накройте второй половиной теста и слегка прижмите. Переложите заготовки на противень. Желток смешайте с небольшим количеством воды и смажьте поверхность. Выпекайте 25 минут в режиме конвекции при температуре 160 градусов.

Чем заменить яйца?

Чтобы заменить одно яйцо в выпечке, часто используют семена чиа, пишет Shuba. Для этого одну столовую ложку семян смешивают с тремя столовыми ложками воды и оставляют на несколько минут, пока смесь не впитает всю влагу и не станет густой, похожей на кисель. Такая замена хорошо работает в вафлях, блинах и печенье. Стоит только учесть, что чиа могут дать едва заметный ореховый привкус.

Еще один простой вариант – сочетание соды и уксуса. На одно яйцо берут по одной столовой ложке каждого ингредиента. Именно такая смесь помогает сделать тесто легче, мягче и воздушнее, поэтому ее часто добавляют в кексы, бисквиты и домашние торты. Выбирая замену яйцам, важно учитывать не только состав, но и то, какой результат нужен в готовой выпечке. Одни варианты лучше удерживают массу вместе, другие добавляют рыхлости, а некоторые больше влияют на плотность теста.

Что вкусненького приготовить?