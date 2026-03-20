Яркая закуска – это прекрасная возможность устроить себе праздник в любой момент. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы насладиться непревзойденным вкусом, рассказывает TikTok vivien_kb.

Как приготовить закуску из авокадо?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– огурец;

– тунец;

– авокадо;

– крем-сыр;

– греческий йогурт;

– немного горчицы.

Делаем праздник каждый день: видео

Приготовление:

С помощью овощечистки нарежьте свежий огурец длинными тонкими слайсами и выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Расположите ломтики в ряд, слегка накладывая края друг на друга для создания сплошного полотна. В небольшой емкости смешайте консервированный тунец с густым йогуртом и ложкой горчицы, растирая массу до состояния паштета. Равномерно смажьте огуречную основу тонким слоем нежного крем-сыра. Сверху осторожно выложите подготовленную рыбную смесь, добавьте нарезанное тонкими полосками авокадо и плотно сверните все в аккуратный рулет. Перед подачей нарежьте полученный ролл на порционные кусочки, чтобы получить эффектную и полезную закуску.

Как выбрать авокадо?

Прежде всего обращайте внимание на цвет и состояние кожуры авокадо. Для большинства популярных сортов, например Хасс, темно-фиолетовый или почти черный цвет свидетельствует о спелости, тогда как ярко-зеленые плоды обычно еще твердые и требуют нескольких дней для созревания, подсказывает Onet.

Поверхность должна быть целостной, без темных пятен, глубоких вмятин или признаков плесени у плодоножки, поскольку любое повреждение оболочки ускоряет окисление мякоти внутри. Обязательно проведите тест на ощупь: слегка надавите ладонью на плод. Спелое авокадо должно быть упругим, поддаваться легкому давлению, но мгновенно восстанавливать форму.

Если плод ощущается каменным, он будет терпким на вкус, а если палец оставляет глубокую вмятину, которая не исчезает, то авокадо уже перезрело и, вероятнее всего, имеет темные волокна и неприятный привкус внутри.

